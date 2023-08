Pelo menos uma pessoa morreu e sete ficaram feridas depois de um homem armado ter disparado, este domingo, sobre as pessoas que se encontravam no interior de uma mesquita na cidade de Shiraz, no sul do Irão, avança a agência de notícias estatal iraniana, IRNA.

O homem terá começado a disparar assim que foi abordado pela segurança da mesquita Shah Cheragh. O vice-governador da região de Fars, Esmail Ghezel Sofla, avançou que o atirador foi preso, estando a ser interrogado pelas autoridades.

Nenhum grupo reivindicou ainda a responsabilidade pelo ataque, nem se conhecem as motivações do homem.

A mesquita Shah Cheragh é um dos santuários xiitas do Irão — é aqui que está o túmulo de Ahmad, irmão do Imam Reza – o oitavo imã xiita.

O ataque deste domingo segue-se a um outro, reivindicado pelo Estado Islâmico, em outubro de 2022, e que provocou a morte a 13 pessoas também na mesquita Shah Cheragh.