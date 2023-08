Mesmo que os manuais escolares devolvidos no final deste ano letivo não estejam em condições de ser reutilizados por outros alunos, o ministério da Educação não vai recusar a atribuição de vouchers para aquisição de novos livros.

“Quando o manual não está em condições de ser reutilizado por razões decorrentes de um uso normal do livro, não há lugar a inibição da emissão de voucher“, adiantou o gabinete de João Costa, responsável pela pasta da Educação, ao Jornal de Notícias.

Esta orientação foi, aliás, avançada “em reunião com os diretores no final de julho” e foi enviada novamente, durante este mês de agosto, às escolas, para esclarecer e reforçar o que devem fazer em relação aos manuais. Os livros do 3.º e 4.º anos devem ser entregues nas respetivas escolas apagados, para que possam ser reutilizados — mas, caso não seja possível a sua reutilização, os alunos não serão penalizados. A exceção em relação à entrega dos livros, como explicou o ministro da Educação, vai para os manuais dos dois primeiros anos do primeiro ciclo, uma vez que “há mais utilização do livro”.

Este esclarecimento surge na sequência dos relatos feitos pela Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), a propósito das dificuldades no acesso aos vouchers para os manuais do próximo ano. De acordo com a CONFAP, várias famílias dizem não conseguir ter acesso aos livros para os alunos que começam em setembro o 4.º ano de escolaridade, porque os manuais que entregaram no ano anterior não estavam em condições para ser reutilizados. Nestes casos, relatam as famílias, como os manuais não podem voltar a ser dados a outros alunos, as escolas não emitem os vouchers para o ano seguinte.