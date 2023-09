O Sporting ainda tentou aproveitar um rendimento irregular do Barcelona para superar os espanhóis e garantir a final da Supertaça Ibérica. Mesmo com os nove golos de Francisco Costa, os leões esbarraram numa das equipas mais fortes da Europa e do mundo. Assim, sem a hipótese de conseguir conquistar pela primeira vez o troféu, o conjunto verde e branco contentou-se com a disputa do jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar. Em Viana do Castelo, a equipa de Ricardo Costa tinha pela frente o BM Logroño La Rioja.

“Existe necessariamente muita diferença entre as duas equipas, mas fizemos um bom jogo”, analisou o treinador verde e branco à RTP. “Não parámos o Dika Mem, que considero um dos melhores do mundo, pelo que frente ao Barcelona não chega fazer um bom jogo, só se ganha se formos quase perfeitos. Mais dos que os recentes resultados, estou feliz pelas boas sensações, pela entrega dos jogadores, estão de parabéns, embora tristes com a derrota, pois queríamos ganhar”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Do mesmo modo, o pivô Luís Frade, jogador do Barcelona que tem uma passagem pelo Sporting no currículo, considerou a meia-final com os leões um jogo exigente. “Foi uma boa luta, o Sporting está bem trabalhado e apesar de ser uma equipa de baixa estatura, tem jogadores muito rápidos e pratica um bom andebol. As diferenças não são assim tão grandes, o andebol português tem evoluído e da última vez o Barcelona até empatou no Dragão Arena. Existem algumas coisas para aprender, mas Portugal está no bom caminho. Estes jogos são sempre batalhas muito duras”, disse o internacional português a canal público.

O BM Logroño La Rioja saiu derrotado do encontro contra o FC Porto (32-26). Na primeira participação na Taça Ibérica, os finalistas vencidos da Taça do Rei de Espanha da temporada passada tentavam evitar que o Sporting conseguisse um inédito lugar no pódio na competição.

O jogo até começou de maneira atribulada para a equipa verde e branca. Mesmo assim o Sporting transformou os percalços em forças. Gassama recebeu quatro minutos de exclusão com o jogo empatado a quatro. Durante esse período, os leões conseguiram uma vantagem de dois golo que foi sendo progressivamente aumentada até ao 20-15 que se verificava ao intervalo. Francisco Costa era o maior concretizador do encontro com seis golos, mas Salvador Salvador também contribuiu positivamente na defesa e no ataque.

Na segunda parte, o Sporting geriu a vantagem, por vezes até em ritmo de pré-época, escolhendo, nos contra-ataques, quem marcava os golo, de modo a dar confiança ao maior número de jogadores possível. A equipa de Ricardo Costa apresentou um andebol mais variado, conseguindo marcar através de remates de primeira linha e de situações de cruzamento não se limitando às transições. Francisco Costa conseguiu voltar a chegar aos nove golos, os mesmo que o croata Josip Zaja marcou para o conjunto espanhol. Com um triunfo por 39-29, o Sporting garantiu o terceiro lugar da Supertaça Ibérica, competição que tem o vencedor definido esta tarde no jogo entre Barcelona e FC Porto.