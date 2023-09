Vários obstetras do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, têm apresentado, desde o final de julho, pedidos de rescisão dos contratos de trabalho, o que significa que deixarão o hospital nas próximas semanas, avançou o Expresso e confirmou o Observador junto do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (que integra o Santa Maria) e o próprio diretor interino do Serviço de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria. Estas saídas deverão agravar ainda mais a falta de médicos obstetras neste hospital.

Entre os médicos que já entregaram a carta de rescisão está a ex-diretora de Obstetrícia, Luísa Pinto, que foi exonerada do cargo no final de junho, juntamente com o então diretor do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução, Diogo Ayres de Campos. Ambos foram afastados pelo CHULN por causa das críticas ao processo de transferência dos serviços para o Hospital São Francisco Xavier, enquanto decorressem as obras na maternidade do Hospital de Santa Maria.

