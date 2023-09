Muitas vezes o momento de um jogador de futebol depende de um sorriso. Uma cara trancada ou um olhar meio perdido no vazio podem sobretudo representar o espelho dos números que as estatísticas mostram do que se faz no campo e essa era a melhor imagem para descrever a versão Chelsea de João Félix. Agora, ainda no início de uma aventura para ganhar uma “segunda vida” aos 23 anos, aquilo que se vê é um jogador mais solto, mais alegre, mais capaz de decidir o que fazer com bola sem ter aquela obstinação prejudicial de andar a correr atrás dela apenas para perdê-la uns segundos depois. O que dizem depois os olhos do português? O que retratam os números: após ter sido suplente utilizado com o Osasuna e o Luxemburgo (onde marcou), foi titular com Betis e Antuérpia nas goleadas por 5-0 e fez três golos mais uma assistência.

“Não esperava um início assim tão bom, sinceramente não esperava. Acreditava, e ainda acredito, que este é o sítio ideal para mim mas na verdade as coisas estão a ir muito bem, não espera até que corressem tão bem. Agora é esperar que continue assim até ao final. O que me disse Xavi? Desde o primeiro dia que possa jogar para desfrutar, que jogue com alegria e que ponha o meu futebol em campo. Claro que também me pede as questões táticas mas sobretudo que desfrute, que me divirta e é isso que tenho tentado fazer”, começa por dizer o jogador português emprestado pelo Atl. Madrid numa entrevista ao Mundo Deportivo.

É verdade que renunciei a uma quantidade significativa de dinheiro para a minha vinda [para o Barcelona] mas necessitava de mudar, necessitava de um sítio onde pudesse praticar o meu futebol. Sempre acreditei que este seria o sítio ideal para mim. As coisas estão a sair bem e tinha mesmo de fazer esse esforço para voltar a ter alegria em jogar”, admite o internacional.

“Como é possível não ter vingado no Atl. Madrid? Bem, é algo que está claro para todos mas o futebol é assim, quem está mal só tem de mudar de sítio. Fiz antes isso com o Chelsea e fiz agora com o Barcelona por não estar bem ali. Não me adaptei às ideias do clube e do treinador mas tentei sempre dar o melhor que podia e também passei momentos muito bons ali. O que estarei disposto a fazer para ficar? Bem, por mim depende de como terminar a temporada. Depois é o Barcelona que tem de negociar com o Atl. Madrid e isso depende do Atl. Madrid, se quer ou não facilitar as coisas. Mas isso já são coisas de negócios, de valores, não me meto. Faço o meu trabalho em campo, tento fazer o melhor para que me queiram”, destaca.

???? Joao Félix, en EXCLUSIVA para Mundo Deportivo: ???? "Renuncié a una cantidad significativa de dinero de mi sueldo. Pero bueno, necesitaba cambiar, necesitaba ir para un sitio en que pudiese practicar mi fútbol y como he dicho siempre creí que éste (el Barça) sería el sitio… pic.twitter.com/GFsnKRnR9U — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 21, 2023

Por fim, Félix abordou também a chegada de outro português cedido pelo Manchester City, João Cancelo, após seis meses de empréstimo ao Bayern. “Está muito bem, em termos de qualidade é o melhor lateral com quem já joguei. Tem qualidade para ser um ’10’, até gosta de jogar a ’10’ e diz que quando terminar a carreira vai jogar a ’10’ na equipa da sua cidade [Barreirense]. Tem uma qualidade extraordinária, é muito bom jogador e oferece muito a esta equipa. De onde veio também conseguiu sempre acrescentar, ganhou sempre muitos títulos e por onde passou as equipas estiveram sempre bem”, salienta o avançado.

João Félix, nominated for everything ✨ ???? Player of the week

⚽️ Goal of the week — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 21, 2023

“O João é um talento natural. Acho que jogadores assim não aparecem muito, principalmente em Portugal. Ele é um talento a ser lapidado, acho que está no clube certo para chegar onde quiser. Ele é mais um para nos ajudar, tem a mesma ambição que eu, que é ganhar títulos e ajudar ao mais alto nível possível”, frisou também João Cancelo sobre o compatriota e agora companheiro no Barça, ao Mundo Deportivo.

Joao Felix: "Cancelo always says that, when he finishes his career, he will play as a number 10 for his local city team." pic.twitter.com/7heiEU5R2r — Managing Barça (@ManagingBarca) September 21, 2023

Depois de uma passagem sem grande sucesso pelo Chelsea na segunda metade da última temporada, João Félix regressou ao Atl. Madrid mas nunca chegou a ser opção de Diego Simeone, falhando todas as partidas da pré-época e ficando no banco em duas das três primeiras jornadas da Liga. Em paralelo, o português foi assobiado e insultado na estreia dos colchoneros no Metropolitano, o que acabou também por acelerar a procura de uma alternativa que ficou apenas fechado no último dia de mercado. Foi nesse momento que o jogador teve de fazer cedências significativas para os dois clubes encontrassem uma solução a tempo. “O jogador surpreendeu-nos quando disse que só queria jogar no Barça. Tal como estava o plantel na altura, alguma coisa tinha de acontecer para que ele pudesse vir. Havia Ferran [Torres], Ansu [Fati]… O salário de João Félix é pago quase todo pelo Atl. Madrid, é ridículo o que o Barcelona paga por ele”, comentou Enric Masip, assessor de Joan Laporta, em entrevista ao Esport 3 quando se falava num salário de 400 mil euros.

“Quando o senhor Masip disser isso, diga-lhe que ele não está a dizer a verdade, porque não é o caso. Não é verdade. Que pretendiam pagar 400 mil no início da operação, pode ser. O que custa ao Barça no limite do plantel é muito mais. O que eles vão pagar é muito mais. Para os nossos efeitos, o que João Félix ganha não é o que o Barcelona pode pagar-lhe, para efeitos do nosso limite é o que aquele jogador deve ganhar, o que é muito mais do que aqueles 400 mil que dizem que lhe pagam, porque também há outro clube envolvido. E depois há o preço do empréstimo. Para os nossos propósitos, não são 400 mil euros, é muito mais”, explicou mais tarde Javier Tebas, presidente da Liga. Segundo a imprensa espanhola, os catalães pagarão esses 400 mil líquidos depois de o Atl. Madrid liquidar julho e agosto, sendo que o empréstimo só aconteceu após uma renovação por mais dois anos até 2028 onde o avançado se comprometeu a baixar o salário que tinha, de seis milhões limpos por época, para apenas três milhões. Foi disto que o internacional abdicou para chegar ao Barça, entre aquilo que deixa de ganhar em 2023/24 e o que baixou até 2028.