A primeira parte da temporada foi de tal forma falhada que chegou a colocar em causa a continuidade da dinastia de mais de uma década de Diego Simeone, a segunda metade da época foi de tal forma conseguida que Diego Simeone tornou-se mais importante do que qualquer nome, jogador ou dirigente. O Atl. Madrid terminou na terceira posição mas a esperança renasceu no Metropolitano, uma esperança quantificável pelo número de sócios com entrada no estádio que bateram um recorde, com 58.623 – e com espaço para chegar pelo menos à fasquia dos 60.000 perante a lista de espera existente. Renasceu a esperança dos adeptos e a esperança em Simeone. E se dúvidas existissem, o treinador voltou a sair por cima de outra “guerra”.

João Félix já se encontrava numa posição fragilizada. Pelo primeiro episódio da discussão com o diretor num dos treinos iniciais dos colchoneros, pelo colete atirado no final de outra sessão de trabalhos, pela rábula da troca de números que passou do 7 para o 17 e mais tarde do 17 para o 18. Depois, ainda houve alguns dias de uma pequena aproximação entre as partes no sentido de “normalizar” algo que muito dificilmente voltaria ao normal mas a entrevista do português a Fabrizio Romano, sobretudo a confissão de que seria um sonho poder jogar no Barcelona, foi a última gota do copo de transbordou de vez. Agora, no arranque da Liga, Diego Simeone quis quase legitimar esse mesmo fim e o Metropolitano acompanhou o técnico.

Apesar de não ter atuado qualquer minuto durante os encontros de pré-temporada, primeiro por algumas queixas físicas e depois por opção técnica, João Félix foi um dos 23 convocados do Atl. Madrid para a estreia com o Granada… o que acabou por ser uma surpresa: de acordo com o jornal Marca, esta semana Simeone testou num jogo 11×11 uma possível equipa que iniciar a Liga deixando apenas de fora Santiago Mouriño, de saída do clube, e João Félix. Ainda assim, o português foi chamado pelo técnico e também entrou na lista oficial para a primeira jornada mesmo no banco de suplentes, o que deu azo para o “caso” do jogo.

???? Atlético de Madrid fans booing João Félix as he’s announced at the Metropolitano ???? The fans have always supported Simeone in his clashes with the player, more even after stating he always wanted to play for Barcelonapic.twitter.com/xgkprq0y7T — Jorge López-Torrecilla (@JLTorrecilla_) August 14, 2023

Joao Félix pitado por su afición, cabreado con su entrenador, separado de sus compañeros… Si al final viene al Barça tiene que ser prácticamente regalado. pic.twitter.com/NmrwXG2E5P — -1899- (@_Futbolero_) August 14, 2023

Após ser anunciado nos altifalantes do Metropolitano como suplente, o internacional português foi alvo de uma sonora vaia por parte dos adeptos do Atl. Madrid, quase como se o tribunal dos colchoneros dessem a sentença final em relação ao futuro do jogador no clube. “Não vou dizer mais nada além do que já disse [sobre Félix]. Aquilo que nos está a dar e o que nos deu foi o que se viu. Não acredito que tenha guardado alguma coisa. Eu sempre dei o meu melhor para retirar algo dele. Mas talvez precise de mais… É algo que ele e os seus representantes vão decidir. Se ficar no Atl. Madrid? Eu quero é ganhar, não me importa quem cá está. Desde que atinja o objetivo…”, apontara o técnico em entrevista ao jornal Marca.

A section of Atletico Madrid fans are heard shouting "That Portuguese guy is a son of a b****” after the game while Joao Félix was doing his post match exercises. ????????????

pic.twitter.com/9aYn1x298a — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) August 14, 2023

O Atl. Madrid acabaria por arrancar um triunfo complicado na estreia marcada pela lesão madrugadora ainda antes dos dez minutos iniciais do capitão Koke, que se ressentiu de problemas musculares e foi rendido por Pablo Barrios. Álvaro Morata colocou os colchoneros na frente nos descontos da primeira parte (45+4′) mas Samuel Omorodion empatou aos 62′. Simeone foi apostando noutros avançados como Ángel Correa e Memphis Depay e seria o neerlandês a acalmar os nervos que já se faziam sentir com o 2-1 aos 67′, antes de Marcos Llorente fechar em definitivo as contas aos 90+8′. João Félix não saiu do banco de suplentes, sendo depois insultado por uma parte de adeptos que ficaram no recinto depois do apito final com cânticos como “Português, filho da p***”, o que deixou os próprios responsáveis do clube agastados com a situação.

????????️| Diego Simeone: “João [Félix] is with us, and he knows what we need. He has to compete with Memphis and Morata, and if he’s in better form than them, he’ll play.” pic.twitter.com/cTH1xOMWUS — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 14, 2023

De acrescentar que, este domingo, Rafa Yuste, vice-presidente do Barcelona, tinha comentado as palavras do jogador pela primeira vez. “O facto de um jogador como João Félix dizer que quer jogar no Barça é um motivo de orgulho e demonstra que o clube está numa posição forte. Estamos muito satisfeitos com a equipa que temos. Temos até 31 de agosto para trabalhar”, apontou. No entanto, não existe ainda qualquer desenvolvimento sobre a possibilidade de o jogador rumar à Catalunha, sendo certo que o Atl. Madrid quer receber uma verba importante para investir num médio (Höjberg, do Tottenham). Há outro português na órbita dos catalães, neste caso mais próximo de assinar contrato: João Cancelo, lateral do Manchester City.