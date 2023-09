A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior reconheceu esta segunda-feira o chefe do consórcio do PoSAT-1, Fernando Carvalho Rodrigues, com a Medalha de Mérito Científico, no âmbito do 30.º aniversário do lançamento do primeiro satélite português.

Carvalho Rodrigues foi distinguido por Elvira Fortunato no auditório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa, “pela visão que teve há 30 anos“, que levou ao lançamento do PoSAT-1, organizado pela Agência Espacial Portuguesa.

Em 25 de setembro de 1993, o PoSAT-1 entrou em órbita depois de ter sido lançado no voo 59 do foguetão europeu Ariane 4 a partir do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa.

Na altura, o projeto teve um custo de cerca de cinco milhões de euros, financiados pelo Programa Específico de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa (PEDIP), Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI), Efacec, Alcatel, Marconi, Ogma, Universidade da Beira Interior e Cedintec.

Considerado o pai do primeiro satélite português, o professor catedrático disse que a Medalha de Mérito Científico “homenageia o povo português” e o antigo ministro a Indústria e Energia Luís Mira Amaral que “há 30 anos juntou todas as redes”.