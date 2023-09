A Autoridade Marítima Nacional (AMN) realizou este sábado de tarde buscas, que serão retomadas no domingo, por duas pessoas que alegadamente desapareceram no mar junto ao molhe norte da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto.

Em comunicado, a AMN referiu que são desconhecidas as causas que estiveram na origem da ocorrência, tendo as buscas sido interrompidas ao início da noite sem que se tivesse encontrado as vítimas.

A AMN acrescentou que o alerta foi dado às 16:52, por um familiar das vítimas, tendo sido iniciadas de imediato buscas no local, que contaram com o apoio de uma aeronave da Força Aérea.

Nas buscas participaram também elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, tripulantes da Estação Salva-vidas da Póvoa de Varzim, elementos do Projeto SeaWatch, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde e da Associação de Nadadores-salvadores “Os Golfinhos” e ainda militares da GNR e agentes da PSP de Vila do Conde.