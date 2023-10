Chegou a Portugal já sob o aplauso da crítica internacional. Os críticos literários do New York Times já haviam considerado Vínculos Ferozes o Melhor Livro de Memórias dos Últimos 50 Anos. Publicado em 1987, no original, conta agora com tradução de Maria de Fátima Carmo e selo da D. Quixote.

Nascida em Nova Iorque, em 1935, Vivian Gornick conta os seus primeiros passos no Bronx. No centro das memórias, temos a relação da narradora com a mãe. Esta vai sendo apresentada como conturbada, no que vai implicando um conflito de gerações que parece marcar uma época e um lugar. Ao longo dos anos, pelo olhar de Vivian, o leitor vai assistindo a contornos familiares que se traduzem numa luta pela independência, numa relação tratada sem pó de arroz.

Já adulta, Gornick caminha com a mãe idosa pelas ruas de Manhattan. Nelas, está o que são, alicerçado no passado do que foram. E a vida de décadas entre mãe e filha tem tudo lá dentro, de cumplicidades a ressentimentos. O crescimento no Bronx vai existindo em camada dupla, com a autora a optar por contar a vida de uma casa ao mesmo tempo que abre a janela para Nova Iorque. Por um lado, temos a condição específica daquela vida familiar, com a mãe a viver em depressão após a viuvez; por outro, temos os conflitos de bairro, os jogos de cintura, as cumplicidades, as pequenas vitórias, os julgamentos de quem vive de porta aberta para os outros, de quem se vê metido num convívio a que parece não ser possível escapar-se. Isto vai registando a pobreza de um lugar, que tanto existe do ponto de vista económico como intelectual: à medida que Vivian cresce e lê e estuda, ganha vocabulário, marcando uma diferença que passa a ser vista com animosidade, como um conflito.

