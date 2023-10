Em, pelo menos, nove estações meteorológicas terão sido batidos recordes de temperatura máxima para um mês de outubro neste domingo, dia 1. Na maior parte dos casos foram ultrapassados máximos de 2017, um ano particularmente intenso em temperaturas e incêndios.

A análise, feita pelo meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Pedro Sousa, é provisória e ainda carece de confirmação pelo departamento de clima, mas aponta para vários máximos de outubro. Os recordes mais significativos terão sido registados em Mora (37,3ºC), acima do recorde anterior, de 2017 (36,2ºC), e em Tomar (também 37,3ºC, quando o máximo anterior tinha sido de 36,9ºC, igualmente em 2017).

“Pelo menos nove estações terão batido o recorde absoluto de outubro”, localizadas sobretudo no Alto Alentejo e Vale do Tejo, embora também no Douro (Pinhão) se tenham registado máximos, resume o meteorologista, em declarações ao Observador.

Ao todo, além de Mora, Tomar e Pinhão, terão também sido batidos recordes em Coruche, Elvas, Torres Vedras, Rio Maior, Alcobaça e Ansião. O meteorologista refere que muitos dos valores agora detetados ultrapassaram máximos de 2017, um ano particularmente quente e propício a incêndios florestais. Além da tragédia de Pedrógão Grande, que aconteceu em junho desse ano, os incêndios de meados de outubro provocaram a morte a 50 pessoas e fizeram cerca de 70 feridos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A temperatura mais alta de domingo passado, o primeiro dia de outubro, foi, porém, registada em Alvega (Abrantes), com 37,7ºC, mas não se tratou de um recorde naquela localidade (que foi de 38,5ºC num mês de outubro).