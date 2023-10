Vários países europeus registaram as temperaturas mais altas desde que há registos no mês de setembro. Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Polónia e Suíça fazem parte da lista de países que bateram recordes.

Segundo a autoridade meteorológica francesa, citada pelo The Guardian, a temperatura média registada em França, no mês que terminou este sábado, foi de 21,5°C, entre 3,5°C e 3,6°C acima da norma para o período 1991-2020, tido como referência. As médias mensais excecionalmente elevadas foram impulsionadas por uma onda de calor sem precedentes na primeira metade de setembro, quando França registou a temperatura mais elevada de sempre nesse mês: 38,8ºC.

É previsível que as altas temperaturas, atípicas durante o outono, se continuem a registar durante o mês de outubro que começa este domingo. Em Portugal, o IPMA emitiu avisos amarelos para o calor que acima do normal se fez sentir entre sexta-feira e este domingo. Lisboa, uma das cidades colocadas sob aviso, atingiu temperaturas máximas de 35ºC e teve noite tropicais, com as mínimas a ficar entre 19º e 20ºC.

O serviço meteorológico da Alemanha, (DWD, garantiu ao jornal britânico que o mês de setembro foi o mais quente desde o início dos registos nacionais, quase 4ºC acima da linha de base de 1961-1990, enquanto a temperatura média de 19ºC na Bélgica também foi quase 4ºC mais quente do que o normal.

Já David Dehenauw, porta-voz do instituto meteorológico belga, garantiu que a Bélgica “nunca teve um setembro tão quente”. E assinalou que o mês passado foi “mais quente do que julho e agosto”, o que não acontecia desde 1961.

A Polónia também se destaca como um dos países recordistas no que toca a temperaturas altas. O instituto meteorológico polaco anunciou que as temperaturas de setembro foram 3,6ºC superiores à média, e as mais quentes para o mês desde que os registos começaram, há mais de 100 anos.