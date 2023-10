Por mais testemunhos que digam que Roger Waters é antissemita, “ele nunca será a primeira pessoa” a admiti-lo. Pelo contrário, dirá ainda que é “a favor de toda a gente”. Foi esta a aposta que o produtor de música Bob Ezrin — que ajudou a criar o álbum The Wall, da banda Pink Floyd — lançou para o ar no documentário The Dark Side of Roger Waters, produzido pela Campaign Against Antissemitismo (CAA), uma associação que se dedica a expor casos de preconceito e discriminação contra judeus. E não foi preciso muito tempo para a vencer.

Menos de uma semana depois da estreia do filme que mostrou depoimentos de pessoas lesadas pelas declarações polémicas do ex-vocalista da banda fundada em 1964 contra a comunidade judaica, Roger Waters emitiu um comunicado a atacar “aqueles que pretendem confundir” a sua posição contra a violência do governo israelita sobre a Palestina “com o antissemitismo”, acrescentando que “prestam um mau serviço a todos”.

Toda a minha vida utilizei a plataforma que a minha carreira me proporcionou para apoiar causas em que acredito. Acredito apaixonadamente nos direitos humanos universais. Sempre trabalhei para tornar o mundo um lugar melhor, mais justo e mais equitativo para todos os meus irmãos e irmãs, em todo o mundo, independentemente da sua etnia, religião ou nacionalidade, desde os povos indígenas ameaçados pela indústria petrolífera dos EUA até às mulheres iranianas que protestam pelos seus direitos”, disse, num comunicado publicado no seu website.

