O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu este sábado avisos laranja e amarelo para tempo quente na Madeira, que vai manter-se até segunda-feira.

Segundo o IPMA, na costa Norte da Madeira o aviso laranja de “persistência de valores muito elevados da temperatura máxima” vai vigorar até 23h00 de domingo, passando para aviso amarelo até às 21h00 de segunda-feira.

Também na costa Sul da Madeira o aviso laranja de tempo quente vai manter-se até às 23h00 de domingo, passando para amarelo até às 21h00 de segunda-feira, o mesmo ocorrendo no caso de Porto Santo.

No caso das regiões montanhosas, está em vigor o aviso amarelo até às 23:00 de domingo, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso laranja (o segundo mais elevado) é emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Quatro incêndios continuam este sábado ativos na zona oeste e costa norte da Madeira, dois dos quais deflagraram durante a noite, mas não ameaçam habitações, indicou o Governo Regional, referindo que o combate envolve 100 operacionais.

“Neste momento, estamos, pensamos nós, numa fase final deste surto de incêndios, porque é provável que a temperatura se altere já depois de amanhã, mas ainda temos quatro frentes ativas”, disse o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, no decurso de uma visita ao concelho da Calheta, no extremo oeste da ilha, um dos mais afetados pelos fogos.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, desde o dia 4 de outubro foram registados vários focos de incêndios nos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Calheta, todos localizados na zona oeste da ilha, e desde quinta-feira também no município do Porto Moniz, na costa norte.

O Governo da Madeira declarou na quinta-feira a situação de contingência devido aos incêndios e ativou o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil por um período de cinco dias, até segunda-feira.

O arquipélago da Madeira encontra-se sob aviso meteorológico laranja desde a semana passada devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, que diariamente ultrapassa os 30 graus.