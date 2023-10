Tempos houve em que o Mundial de Fórmula 1 não se decidia por uma margem tão grande e tão pouco aberta a surpresas como aquela com que Max Verstappen se sagrou tricampeão. O primeiro título da sequência vitoriosa do neerlandês, onde o duelo direto do Lewis Hamilton só ficou decidido na última corrida, ainda está pintado de fresco na memória, mas existem outros exemplos que a Fórmula 1 já foi um lugar de emoção.

Um desses casos foi o campeonato de 2008, ganho por Lewis Hamilton, que, passados 15 anos, continua a ser “corrido”. Embora a disputa aconteça fora dos limites de pista, o vencedor pode ainda não estar definido. A insatisfação do principal derrotado, Felipe Massa, fê-lo agir judicialmente contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Formula One Managment (FOM), organismos que zelam pelo normal funcionamento da competição. Tudo porque, na visão do antigo piloto brasileiro, ambas decidiram ignorar as irregularidades no Grande Prémio de Singapura, onde Massa terminou em 13.º lugar, ficando em desvantagem para os concorrentes diretos a três corridas do final da temporada. Hamilton acabaria por sagrar-se pela primeira vez campeão do mundo com um ponto de vantagem em relação ao brasileiro.

A polémica no Grande Prémio de Singapura começou com uma má qualificação de Fernando Alonso que, à partida, iria comprometer um bom resultado na corrida. Acontece que a equipa do espanhol, a Renault, pensou numa estratégia alternativa para ajudar a que Alonso não ficasse afastado dos pontos. A abordagem à corrida passava por fazer com que Fernando Alonso parasse nas boxes poucas voltas depois no início. O próximo passo era o segundo piloto da Renault, Nelson Piquet Jr., forçar um acidente que levasse à entrada do safety car. Enquanto todos os monolugares aproveitavam a presença em pista do safety car para se dirigirem às boxes, Fernando Alonso ia permanecer em pista, obtendo a vantagem necessária para vencer a corrida. O plano foi executado na perfeição.

#OnThisDay Renault ordered Nelson Piquet Jr to crash in order to help Alonso to win the 2008 Singapore GP #F1 pic.twitter.com/daWT0NqIMJ — Leow2002 ???????? (@hwanglikleow) September 28, 2019

Felipe Massa, que arrancou da pole position e se preparava para vencer a corrida, foi surpreendido pelo acidente. Além do tempo normal de uma paragem nas boxes, o brasileiro teve que lidar com outro impasse: Uma vez que os mecânicos da Ferrari lhe deram ordem para finalizar o pit stop antes da hora, o piloto arrancou com a mangueira do combustível introduzida no carro. A perda de tempo na remoção do objeto foi considerável e Massa acabou por terminar o Grande Prémio de Singapura nas últimas posições.

Mais tarde, descobriu-se que o acidente Nelson Piquet Jr. que impediu o normal desenrolar da corrida tinha sido parte da estratégia delineada pelos diretores da Renault, Pat Symonds e Flavio Briatore, tal como mais tarde veio a revelar o próprio filho de um antigo campeão do mundo com o mesmo nome no decorrer da investigação levada a cabo pela FIA. Os altos responsáveis da Renault acabaram por ser banidos temporariamente da Fórmula 1 depois de terem acusado Nelson Piquet Jr. de estar a tentar denegrir a imagem da equipa.

Felipe Massa, o principal prejudicado, referiu que o compatriota devia ter divulgado o testemunho mais cedo e não apenas depois de ter ficado sem lugar na grelha. Declarações recentes de Bernie Ecclestone, diretor da Fórmula 1 naquela altura, revelam que o responsável pela competição soube do que se passou e não agiu de imediato. “Ainda sinto pena de Massa hoje. Venceu a corrida final, em casa, em São Paulo, e fez tudo bem. Foi afastado do título que merecia, enquanto Hamilton teve toda a sorte do mundo e venceu o seu primeiro campeonato”, referiu Bernie Ecclestone. “Hoje teria resolvido as coisas de forma diferente. É por isso que, para mim, Michael Schumacher ainda é o único recordista [de títulos mundiais] mesmo que as estatísticas digam o contrário [Hamilton, tal como o alemão, também se sagrou sete vezes campeão do mundo]. Posteriormente, Bernie Ecclestone e Flavio Briatore realizaram negócios em conjunto, nomeadamente a compra do clube de futebol Queens Park Rangers.

Na sequência das declarações de Bernie Ecclestone, Felipe Massa deu início a um processo judicial contra a FIA e FOM para obter o título mundial que deixou fugir para Hamilton por apenas um ponto. “Estou a fazer isto pela justiça do desporto, para que isso não volte mais”, disse o antigo piloto da Ferrari. “Essa é a nossa luta, mostrar que o que aconteceu foi uma corrida manipulada e, por causa dessa corrida, o vencedor do campeonato mudou. Vamos lutar para conseguir o título”. Bernie Ecclestone reagiu à iniciativa de Massa apontando que o brasileiro “só se preocupa com dinheiro” e que as hipóteses do vencedor do campeonato 2008 ser alterado “são zero”.

Felipe Massa on the 2008 World Championship title: “I was robbed, for sure. It was a perfect Championship, which ended by one point at Interlagos. But then we saw that there was a manipulated race (Singapore), and the result should have been cancelled. "They (Formula 1 and the… pic.twitter.com/CDBaJIceo3 — Fastest Pitstop (@FastestPitStop) October 17, 2023

“Acho que a luta aqui é sobre uma corrida que foi manipulada. Não tenho nada contra o Hamilton. Alguém pagou mais por isso. Com certeza fui eu”, continuou Massa. “Em 2009, fiz tudo o que era possível para mostrar que as coisas não estavam a acontecer da maneira certa, porque no final ninguém foi punido pelo acontecido. Foram punidos, mas depois de dois anos o Pat Symonds voltou, o Briatore, que ia ser banido para sempre da Fórmula 1 voltou em pouco tempo, foi absolvido. Não aconteceu nada com a equipa [Renault]. No final, ninguém foi punido por uma roubalheira. Fiquei muito chateado naquele momento onde as coisas não aconteceram da maneira certa”.

Felipe Massa esteve na Fórmula 1 até 2017. O brasileiro nunca conseguiu sagrar-se campeão do mundo apesar de ter alcançado 11 vitórias e 47 pódios ao longo da carreira na categoria maior do automobilismo. A última vez que conseguiu ganhar uma corrida foi em Abu Dhabi, em 2017. Na última prova do Mundial de 2008, no Brasil, Massa foi virtualmente campeão durante 38 segundos, mas Hamilton viria a subir ao lugar necessário para não deixar fugir o campeonato. O segundo lugar foi o seu melhor resultado em termos de classificação individual.