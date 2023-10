A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou esta tarde a subida para o estado de alerta laranja de oito regiões do centro e sul do país, devido à passagem da depressão Bernard este fim-de-semana. Também o IPMA emitiu avisos amarelos e laranja para vários distritos do centro e do sul do país.

Portugal continental irá ser afetado este sábado e domingo pela passagem da depressão Bernard, que se centrará no sul, com trajeto de sudoeste para nordeste, afetando a região sul e centro do país, anunciou o comandante nacional da ANEPC, André Fernandes.

“Foi decidido elevar o estado de alerta especial do sistema integrado para operações de proteção e socorro para o nível laranja para oito sub-regiões do continente, nomeadamente Lezíria do Tejo, Grande Lisboa, Península de Setúbal, Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo, Alentejo Litoral e Algarve, durante um período de 24 horas, com início à meia-noite e términus às 23h59 de amanhã (domingo)”, acrescentou.

O responsável sublinhou que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos meteorológicos laranja para precipitação a sul do Tejo e amarelo entre o Douro e o Tejo, mas também os avisos laranja para a ocorrência de vento com rajadas máximas de 100 quilómetros por hora para a região do Algarve.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“É expetável que aconteça também a possibilidade de fenómenos extremos de vento a sul do rio Tejo, com mais incidência no Baixo Alentejo e no Algarve”, acrescentou André Fernandes.

Também Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu este sábado avisos amarelos e laranja para vários distritos do centro e do sul do país, devido à passagem da depressão Bernard. O distrito de Faro ficará, entre as 9h00 e as 18h00 de domingo, em alerta laranja de precipitação e de vento, que poderá ser “temporariamente forte, com rajadas até 100 quilómetros por hora”.

Entre as 12h00 e as 18h00, este distrito do Algarve também ficará em alerta laranja no que respeita à agitação marítima, estando previstas ondas que poderão atingir entre seis a oito metros de altura. Antes (entre as 9h00 e as 12h00) e depois (entre as 18h00 e as 23h00) o aviso para a agitação marítima é amarelo (menos grave).

Para os distritos de Évora, Santarém, Portalegre, Setúbal e Beja foi também emitido aviso laranja — o segundo mais grave de uma escala de três (vermelho, laranja e amarelo) — devido à precipitação.

O IPMA emitiu ainda avisos amarelos de precipitação para o distrito de Lisboa (entre as 12h00 e as 21h00) e para os de Viseu, Guarda, Leiria, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra (entre as 15h00 e as 21h00).

Setúbal e Beja têm igualmente aviso amarelo para o vento, que poderá atingir rajadas até 90 quilómetros por hora, entre as 12h00 e as 21h00.