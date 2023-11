A longevidade de Lebron James é uma batalha contra a duração natural da carreira de um atleta. Aos 38 anos, grande parte dos desportistas já abandonaram as carreiras para se dedicarem a outras atividades. A Nike, marca com a qual o King tem contrato vitalício, lançou no ano passado um anúncio onde o jogador dos Los Angeles Lakers enfrenta uma personagem designada por Father Time numa série de desafios. Interpretado por Jason Momoa, o adversário representa a passagem do tempo que parece não afetar Lebron James.

Can the King overcome the clock in an epic battle against Father Time? Watch @kingjames vs. Father Time in contests of strength, stamina, wit, and… karaoke?! #LeBronXX???????? pic.twitter.com/ptsTM2DZrV — Nike (@Nike) October 18, 2022

Dentro do campo, há registos contra os quais Lebron luta contra si próprio. Em fevereiro, o base/extremo/poste tornou-se no melhor marcador de todos os tempos da NBA, ultrapassando Kareem Abdul-Jabbar. No entanto, esta noite chegou ao número redondo dos 39.000 pontos, tornando-se no primeiro jogador de sempre a alcançar esta marca. O jogador dos LA Lakers, que esteve 24 minutos em campo, contribuiu com 17 pontos, nove assistências e sete ressaltos para a vitória contra os Utah Jazz (131-99) em jogo a contar para o NBA In-Season Tournament.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

LeBron James becomes the first player in NBA history to reach 39,000 points! pic.twitter.com/b6JeESJ6kA — NBA (@NBA) November 22, 2023

“Houve tantos grandes jogadores que passaram por esta liga desde o início dos tempos e tantos grandes marcadores de pontos. Conseguir fazer algo pela primeira vez é sempre muito bom. É um momento louco, com certeza”, disse Lebron James no final do encontro. Na mesma noite, Kevin Durant, o jogador no ativo mais próximo de Lebron James, subiu ao 11.º lugar na lista de melhores marcadores.

A realizar a 21.ª temporada na liga norte-americana de basquetebol e numa fase em que está mais próximo do fim da carreira do que do início, a condição física de Lebron James tem sido gerida com pinças pela equipa técnica dos LA Lakers liderada por Darvin Ham. Esta temporada, a média de minutos por jogo do King é a segunda mais baixa de toda a carreira (33,6). De qualquer forma, os números do 19 vezes All-Star continuam a ameaçar o triplo-duplo noite após noite. Ao fim de 14 partidas realizadas esta época, Lebron tem 25,7 pontos, 8,1 ressaltos e 6,6 assistências por jogo. “Só vim para aqui [Los Angeles] para fazer filmes. É o que todos dizem, certo?”, ironizou no Instagram após a vitória contra os Portland Trail Blazers em que marcou 35 pontos.

LeBron via IG: “But I just came here to make movies though! Ain’t that what y’all said right!?!?” ???? pic.twitter.com/hql07lSb20 — Witness King James (@WITNESSKJ) November 19, 2023

Chris Wood, uma dos reforços dos Lakers para esta temporada, apontou Lebron James ao título de MVP. “Ele é incrível. Não consigo colocar isso em palavras. Chega aqui, acorda de manhã, a maneira como cuida de si, dentro do campo, fora do campo, como cuida do seu corpo, a preparação antes de cada jogo… É incrível fazer o que ele faz aos 38 anos. Ainda consegue marcar, ressaltar, assistir. Ele devia estar na corrida para MVP. Quantas pessoas conhecem com 38 anos que façam o que ele faz?”, disse o extremo/poste sobre o prémio que o King venceu quatro vezes.

"He should be in the MVP race… what 38 year old do you know that is doing what he's doing?" Christian Wood on LeBron ????️ pic.twitter.com/QoSogBNngV — NBA (@NBA) November 22, 2023

Os Lakers encontram-se no sexto lugar da Conferência Oeste com nove vitórias e seis derrotas. Os californianos venceram seis dos últimos sete encontros. Lebron James lidera a equipa em pontos e assistências.