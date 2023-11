A Sword Health, unicórnio com ADN português, desenvolveu uma nova solução, direcionada a empresas e seguradoras, para “contribuir para a equidade geográfica no acesso a benefícios de saúde”, já que permite dar aos funcionários “os recursos necessários para combater a dor” aguda e crónica. O Atlas, nome do novo serviço, foi anunciado esta quarta-feira, dia em que fica disponível em 150 países, incluindo Portugal, Estados Unidos, México, Venezuela, Nigéria e África do Sul.

Classificando-a, em comunicado, como a “primeira solução de redução da dor sem barreiras geográficas”, a Sword Health detalha que o Atlas contém exercícios “clinicamente comprovados para combater a dor aguda e crónica com conteúdo educacional focado na compreensão da dor, na redução dos riscos de lesões e na promoção de estilos de vida saudáveis”. Os exercícios vão desde agachamentos a flexões ou rotações.

A empresa espera, segundo o fundador e CEO, Virgílio Bento, que a nova solução permita às empresas “aumentar a produtividade, reduzir o absentismo e diminuir os custos com a saúde” dos trabalhadores. A startup diz que lança esta solução após perceber que “faz sentido” que os seus clientes, que são empresas com “estruturas globais, com escritórios e equipas espalhadas por vários países”, possam “disponibilizar os mesmos programas de benefícios que estão atualmente a oferecer nos Estados Unidos a todos os colaboradores da empresa, independentemente da sua localização”.

Os líderes e gestores de recursos humanos mais visionários, e que gerem equipas globais, estão preocupados em reduzir as discrepâncias no acesso a benefícios de saúde e querem uma solução que seja capaz de apoiar toda a sua estrutura de colaboradores”, salientou Virgílio Bento.

Questionada pelo Observador, a startup não revela o custo que o Atlas terá para as empresas, nem quantas já o ‘subscreveram’: “O Atlas está contratualizado de forma diferente com cada empresa, de acordo com a dimensão e outros critérios. Pela natureza competitiva do nosso negócio, não vamos revelar estes dados”.

A Sword Health, que foi fundada em 2015 e que criou uma solução digital para o tratamento de patologias musco-esqueléticas, foi este ano considerada como uma das empresas que mais cresceu nos Estados Unidos. No total, diz estar disponível através de mais de 10 mil empresas, em três continentes, e deter “a maioria das patentes da indústria”. Desde o início, há oito anos, já angariou mais de 300 milhões de dólares de

investimento de empresas de capital de risco.