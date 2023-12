Tem contrato, joga à Porto e sente o clube: Zé Pedro, o protótipo de Sérgio (a crónica do FC Porto-Casa Pia)

Diz a sabedoria popular que o tempo tudo cura e dificilmente existia outra frase para explicar os últimos dias do FC Porto. A equipa de Sérgio Conceição venceu o Famalicão de forma clara no fim de semana passado, foi eliminado da Taça da Liga pelo Estoril a meio da semana e este sábado entrava em campo com a possibilidade de assumir a liderança partilhada da Liga depois da derrota do Sporting em Guimarães. Ou seja, em pouco tempo, recordava os mais distraídos que a corrida pelo título continua a fazer-se a mais de dois.

Ainda assim, a derrota contra o Estoril deixou algumas mazelas e trouxe consequências, com Sérgio Conceição a ser bastante duro com o rendimento da equipa tanto no rescaldo da partida como na antevisão da receção deste sábado ao Casa Pia. David Carmo esteve nos três golos dos estorilistas na quarta-feira, Fábio Cardoso também esteve muito abaixo do pretendido e o treinador dos dragões puxou do sentimento e das emoções habituais para recordar que para jogar no clube é preciso mais do que “ter contrato”.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Casa Pia, 3-1 13.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: João Gonçalves (AF Porto) FC Porto: Diogo Costa, Jorge Sánchez, Pepe (Fábio Cardoso, 84′), Zé Pedro, João Mendes, Pepê (André Franco, 75′), Alan Varela (Marko Grujic, 58′), Stephen Eustáquio, Iván Jaime (Galeno, 58′), Evanilson (Gonçalo Borges, 75′), Taremi Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Zaidu, Danny Loader, Fran Navarro Treinador: Sérgio Conceição Casa Pia: Ricardo Batista, Fernando Varela, Vasco Fernandes, Zolotić, André Geraldes, Samuel Justo (Pablo Roberto, 61′), Beni (Ângelo Neto, 84′), Leonardo Lelo, Yuki Soma (Jajá, 61′), Clayton (Felippe Cardoso, 70′), Tiago Dias (Fernando Andrade, 70′) Suplentes não utilizados: Lucas Paes, Duplexe Tchamba, João Nunes, Gaizka Larrazabal Treinador: Pedro Moreira Golos: Evanilson (12′), Zé Pedro (49′), Pepe (81′), Fernando Andrade (gp, 89′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Evanilson (36′), a Alan Varela (39′), Jorge Sánchez (88′), a Pablo Roberto (90+2′)

“Temos de perceber o que a equipa está a fazer e a não fazer nesses momentos do jogo de que falamos sempre. E depois perceber que o estádio de espírito e a mentalidade têm de estar sempre presentes. Depois começam a falar de mim, a dizer que estou a atacar os jogadores. Estou a atacar-me a mim. Ter contrato com o FC Porto não basta. É preciso jogar à FC Porto, é preciso ter essa mentalidade. Ter uma determinação grande no jogo, estar super focados nas tarefas ao serviço do coletivo. Isso é ser um jogador à FC Porto. E isso é para todos os outros que compõem os diferentes departamentos, incluindo a equipa técnica e o treinador. Não basta ter contrato, é preciso sentir o clube”, disse o treinador português, que cumpria este sábado o jogo 500 na Primeira Liga.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Assim, contra o Casa Pia e sem o lesionado João Mário e o castigado Francisco Conceição, Sérgio Conceição deixava Fábio Cardoso no banco e David Carmo de fora da ficha de jogo e mantinha a titularidade de Zé Pedro, agora a jogar no eixo defensivo e ao lado de Pepe, e João Mendes na direita da defesa. Jorge Sánchez também surgia no onze inicial, na esquerda, e Iván Jaime era a grande novidade após ter regressado de lesão contra o Famalicão, com Galeno a começar no banco. Do outro lado, Pedro Moreira apostava em Clayton, Yuki Soma e Tiago Dias no setor ofensivo.

???????? 33' | Porto 1-0 Casa Pia Em 33 minutos, apenas 3 ações do Casa Pia no terço final#LigaPortugal #FCPCPAC pic.twitter.com/2CEEJmmiY5 — GoalPoint (@_Goalpoint) December 9, 2023

O FC Porto entrou muito bem no jogo, implementando uma velocidade e uma intensidade nas dinâmicas que não permitia ao Casa Pia responder à pressão alta do adversário. Os dragões tiveram a primeira oportunidade logo nos instantes iniciais, com Eustáquio a rematar na grande área para uma boa defesa de Ricardo Batista (3′), e o golo já não tardou. Zé Pedro recuperou a bola no meio-campo ofensivo, colocou um passe vertical perfeito em Eustáquio e o médio entrou na grande área para assistir Evanilson, que surgiu entre os centrais a desviar para a baliza (12′).

A equipa de Sérgio Conceição manteve o ritmo até à meia-hora, com o Casa Pia a mostrar-se completamente incapaz de reagir. O FC Porto exercia uma pressão alta muito eficaz e chegava depressa ao último terço com passes verticais, sendo que os lisboetas só conseguiam chegar perto da área de Diogo Costa em transições rápidas e com a exploração da profundidade. Pepê ficou muito perto de aumentar a vantagem, com um remate dentro de área que Ricardo Batista defendeu (28′), e o jogo mudou ligeiramente de figura após um lance em que Pepe teve de acelerar para travar Clayton quando o avançado seguia isolado para a baliza (30′).

???????? 45' | Porto 1-0 Casa Pia Em apenas meio jogo, o FCP igualou o seu máximo de ações defensivas no meio-campo adversário (14) em jogos da Primeira Liga 23/24#LigaPortugal #FCPCPAC pic.twitter.com/MnOtwTpGDW — GoalPoint (@_Goalpoint) December 9, 2023

A partir desse momento, que surgiu de um mau passe de João Mendes, o FC Porto refreou a ambição e quebrou o ritmo, permitindo mais espaço ao Casa Pia e recuando as linhas. A equipa de Pedro Moreira mostrou que podia fazer estragos no corredor esquerdo em duas ocasiões antes do intervalo, com Leonardo Lelo a tirar um cruzamento perigoso (40′) e Soma a obrigar Diogo Costa à primeira defesa da noite (45+1′), e os dragões percebiam que o jogo não estava tão resolvido como até podia parecer.

O FC Porto foi para o intervalo a vencer pela margem mínima e depois de meia-hora de absoluto domínio em que até poderia ter marcado mais golos, mas o Casa Pia teve 15 minutos interessantes no Dragão e não permitiu que a primeira parte fosse de autêntico sentido único. Numa ótica mais particular, Zé Pedro ia correspondendo ao voto de confiança e realizava uma exibição muito positiva, estando presente no lance do golo, e Eustáquio era claramente o elemento ‘mais’ dos dragões.

???????? INTERVALO | Porto 1-0 Casa Pia ???? Evanilson abriu a conta ao 3º disparo portista

???? Gansos só apareceram após os 34 minutos mas aina não enquadraram#LigaPortugal #FCPCPAC pic.twitter.com/O0Rub8le1z — GoalPoint (@_Goalpoint) December 9, 2023

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do FC Porto-Casa Pia:]