As contas são da Câmara Municipal de Lisboa: para reabilitar as escolas que herdou do Governo, o município precisa de 422 milhões de euros. Este valor cobre apenas as que foram consideradas de intervenção prioritária pelo executivo de António Costa e que passaram para as mãos do município liderado por Carlos Moedas (PSD) ao abrigo da transferência de competências de Educação. São 28 escolas de 2.º ciclo, de 3.º ciclo e ainda escolas secundárias que, até 2022, estavam na esfera do Ministério da Educação. Apesar de as contas estarem feitas, a transferência de verbas ainda não aconteceu.

Em resposta ao Observador, que pediu à autarquia um ponto da situação das obras a realizar nas escolas de Lisboa, a Câmara Municipal esclareceu que, apesar de ainda aguardar o financiamento, já começou a preparar os projetos de execução de requalificação geral de duas escolas — a Escola Secundária do Restelo e a Secundária José Gomes Ferreira (Benfica).

Além disso, está a estudar intervenções em outros oito estabelecimentos de ensino. Nesse lote de oito escolas encontram-se a Luís de Camões, a Luís António Verney, a Secundária do Lumiar, a Manuel da Maia, a Eugénio dos Santos, a Nuno Gonçalves, a Delfim Santos e a D. Luísa de Gusmão.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.