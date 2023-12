“Club der Roten Baender”, em alemão, “Red Bracelets”, em inglês, “Braceletes Vermelhas”, em português. O nome é sui generis (tal como a mente por detrás da produção da mesma), mas foi suficientemente cativante para, em 2018, receber o Emmy de Melhor Série para Crianças. A história conta a vida de seis adolescentes no hospital a lutar pela vida enquanto sofrem com as paixões próprias da idade. Um dos produtores foi Bernd Reichart que, apesar de até há pouco tempo ninguém o associar ao futebol, está a realizar um filme de desporto chamado Superliga.

Bernd Reichart é o CEO da A22 Sports Management, a empresa que está a orquestrar a criação da Superliga Europeia. “Conquistámos o direito a competir. O monopólio da UEFA acabou. O futebol está livre. Os clubes são, agora, livres da ameaça de sanções e livres para determinar os seus próprios futuros. Para os adeptos: propomos a transmissão grátis de todos os jogos da Superliga Europeia. Para os clubes: estão garantidas receitas e gastos solidários”, congratulou-se o alemão de 49 anos quando o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu declarar que houve abuso de poder por parte da UEFA e da FIFA quando se opuseram à criação da prova.

O empresário começou a vida profissional na área do marketing desportivo numa empresa sediada em Hamburgo chamada UFA Sports. Mais tarde, Bernd Reichart mudou-se para Espanha onde começou a realizar os primeiros negócios com o Real Madrid, clube que atualmente, a par do Barcelona, está na linha da frente para a tentativa de implementação da Superliga. A partir daí, Reichart estabeleceu-se na área dos media, primeiro na Atresmedia, onde esteve responsável por gerir cinco canais de televisão e, mais tarde, de regresso à Alemanha, na RTL Deutschland onde produziu a série com a qual ganhou um Emmy.

Bernd Reichart foi nomeado CEO da A22 Sports Management com “o foco inicial” de ter “um diálogo ativo e alargado com um grupo abrangente de intervenientes no futebol, incluindo clubes, jogadores, treinadores, adeptos, meios de comunicação social e intervenientes políticos” para “facilitar o desenvolvimento de um modelo desportivo sustentável para as competições europeias de clubes que reflita os melhores interesses mútuos e de longo prazo dos adeptos e da comunidade futebolística em geral”, de acordo com o comunicado divulgado pelo Barcelona em julho de 2022,

Neste momento, o modelo de Superliga proposto pela A22 Sports Management sugere um modelo competitivo com 64 equipas com três divisões (Star, Gold e Blue) com promoções e despromoções. Cada equipa realizaria 14 jogos por época (sete em casa e sete fora). A prova contaria com uma fase em formato campeonato e, posteriormente, as equipas qualificar-se-iam para o playoff. A A22 propõe também que todos os jogos sejam transmitidos gratuitamente. Além disso, a empresa garante que a Superliga se baseia no mérito.