O Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) decidiu esta quinta-feira a favor da Superliga europeia, tendo declarado ainda que houve abuso de poder por parte da UEFA e da FIFA quando se opuseram à sua criação.

Num comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira, o Tribunal de Justiça disse que era “ilegal” a UEFA e a FIFA submeterem “qualquer projeto interclubístico à sua aprovação”, assim como de “proibir os clubes e jogadores de jogarem nessas mesmas competições”.

#ECJ: The #FIFA and #UEFA rules on prior approval of interclub #football competitions, such as the Super League, are contrary to #EUlaw #EuropeanSuperleague ???? https://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/XCnLzwIKWb

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) December 21, 2023