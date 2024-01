O tenista espanhol Carlos Alcaraz apurou-se este sábado para os oitavos de final do Open da Austrália, depois do chinês Shang Juncheng abandonar o jogo no terceiro set por problemas físicos.

Carlos Alcaraz, número dois do mundo aos 20 anos, vencia por 6-1, 6-1 e 1-0 na Rod Laver Arena, em Melbourne, quando o 140.º do ranking mundial desistiu após uma hora e seis minutos, por problemas na coxa direita.

“Não é assim que se quer seguir em frente”, reagiu o espanhol, que também não participou no evento do ano passado devido a uma lesão.

“Esta é a minha primeira vez na segunda semana do Open da Austrália e é uma sensação especial”, disse.

Alcaraz vai defrontar agora Miomir Kecmanovic (60.º), o sérvio que venceu o norte-americano Tommy Paul (14.º).

O Open da Austrália decorre em Melbourne Park até 28 de janeiro.