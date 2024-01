Um motociclista morreu este domingo na sequência de um despiste na Estrada Nacional 1, em Vale de Éguas, Alcoentre, concelho da Azambuja, informou fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta para o acidente foi recebido às 10h50, em Vale de Éguas, e para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira.

O motociclista, com cerca de 40 anos, encontrava-se em paragem cardiorrespiratória e a equipa de socorro procedeu a manobras de reanimação, mas, segundo a fonte da ANEPC, foi “declarado o óbito no local”.

No local do acidente estiveram 19 operacionais, apoiados por nove viaturas, dos voluntários de Alcoentre, da VMER e do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da Guarda Nacional Republicana.

A estrada esteve cortada à circulação rodoviária no local do acidente cerca de “duas horas”, avançou a fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo.