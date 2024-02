Foi há praticamente um mês que José Mourinho foi despedido da Roma na sequência de uma série em que somou apenas uma vitória em seis jogos. Na altura, a direção do clube italiano sublinhou a necessidade de uma “mudança imediata” e contratou Daniele De Rossi, antigo capitão, dispensando o treinador português depois de dois anos e meio de ligação e uma Liga Conferência conquistada.

Um mês depois, Mourinho já foi associado à Arábia Saudita e principalmente ao Bayern Munique, com o jornal Bild a garantir nos últimos dias que o português é o preferido da cúpula bávara para suceder a Thomas Tuchel — e que o treinador até já estaria a aprender alemão. Rumores à parte, Mourinho decidiu dar uma entrevista mais especializada ao site Football.com, do qual é embaixador, mas não deixou de espelhar a mágoa que ainda sente com o despedimento da Roma.

“As competições europeias estão prestes a começar, nomeadamente a Liga dos Campeões, talvez a competição mais importante do calendário mundial. Não estarei presente nestas fases finais e não por já ter sido eliminado, mas sim por ter sido ‘eliminado’ por alguém que pouco percebe de futebol. A vida é assim, cheia de altos e baixos, e eu estou a subir apesar do despedimento tão inesperado quanto injusto. Mas voltarei a estes jogos da UEFA e ainda com mais vontade e confiança”, atirou o treinador português, num aparente recado para a família Friedkin, os norte-americanos que são donos da Roma.

Na conversa, Mourinho abordou o impacto de disputar eliminatórias das competições europeias. “Participei em muitos jogos e cheguei várias vezes à final. São mesmo jogos especiais, tanto para nós treinadores, como para os adeptos e para os jogadores. Tenho experiência e conhecimento suficientes para saber como avançar, mesmo quando temos adversários com um potencial muito superior ao nosso. Nesta fase, tenho sempre presente o seguinte: no primeiro jogo, joga-se sempre para ganhar; no segundo, sabe-se o que é preciso para passar à fase seguinte, seja ganhar por um golo, empatar ou mesmo perder por um ou dois golos. Os jogos das eliminatórias são geridos nesta base”, acrescentou, detalhando depois a forma como a estratégia tem de ser adaptada em caso de derrota na primeira mão.

“Temos de refletir sobre o que temos de fazer e pensar no resultado acumulado, quando termina a segunda mão. Costumo rever o primeiro jogo, tentar encontrar os meus erros e os da equipa no seu conjunto, pensar no que fiz na preparação desse jogo e no que tenho de fazer na segunda mão para voltar ao objetivo de ganhar a eliminatória. E preparo os jogadores para isso, porque estão motivados pelo simples facto de disputarem uma competição tão importante”, explicou, oferecendo depois o exemplo dos oitavos de final da Liga dos Campeões de 2005, quando estava no Chelsea e eliminou o Barcelona depois de perder na Catalunha na primeira mão.

Noutro exemplo, recordou as meias-finais da Liga dos Campeões de 2010, edição que o Inter Milão acabou por vencer ao derrotar o Bayern Munique na final após eliminar o mesmo Barcelona na ronda anterior. “Na segunda mão, em Camp Nou, com o Thiago Motta expulso antes do minuto 30, joguei como tinha de jogar: para perder por apenas um golo. Perdi por 1-0, mas atingimos o nosso objetivo e chegámos à final. E ganhámos. Quando se trata de alcançar um objetivo, qualquer estratégia ou tática pode ser utilizada e não tenho qualquer problema em utilizá-las. É uma questão de inteligência e não nos devemos preocupar com o que os autoproclamados comentadores possam dizer. ‘Ah, o Mourinho pôs o autocarro à frente da baliza e o Eto’o a lateral direito’. Sim, mas joguei 10 contra 11 e fizemos um jogo defensivo verdadeiramente espetacular contra Piqué, Xavi, Busquets, Ibrahimovic e Messi. Foi uma estratégia inteligente”, terminou.