Não é propriamente uma síndrome do impostor mas também não anda longe disso mesmo. Como recorda o The Athletic, a propósito de mais um despedimento de José Mourinho desta vez do comando da Roma, é na terceira temporada que o técnico português tem enfrentado o grande desafio ao longo da carreira, chegando ao fim dos projetos nessa janela temporal pela falta de resultados. Porquê? Existem razões diferentes para explicar esse “trauma” do terceiro ano mas acaba por ser o ponto comum nos capítulos recentes da carreira do outrora Special One – que na última conferência disse não ser José Harry Mourinho Potter.

Vejamos então esse traço do técnico português desde que saiu do FC Porto em 2004, quando conquistou tudo o que havia para ganhar em termos nacionais e europeus ao longo de dois anos e meio no Dragão.

Chelsea (2004-2007). José Mourinho conseguiu ganhar dois Campeonatos, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e uma Supertaça ao longo de três épocas, em que chegou por duas vezes às meias-finais com derrotas frente ao Liverpool (primeiro por um golo, depois nas grandes penalidades), mas o final do terceiro ano foi começando a deixar sinais de que o fulgor inicial tinha esvaziado e a saída com uma indemnização milionária aconteceu logo no início da quarta temporada, em setembro.

Na primeira passagem por Itália, José Mourinho não chegou a sentir a síndrome do terceiro ano porque, à semelhança do acontecera no FC Porto, saiu no final da segunda temporada e pela porta grande: foi bicampeão transalpino, ganhou uma Taça, conseguiu uma Supertaça e alcançou a glória europeia com a conquista da Liga dos Campeões após bater o Bayern na final de 2010, decidindo então aceitar a proposta feita pelo Real Madrid entre uma despedida com muitas lágrimas à mistura. Real Madrid (2010-2013). A chegada aos merengues tornou-se de imediato o maior desafio da carreira para o técnico, que enfrentava uma das melhores versões do Barcelona deste século com a base da seleção espanhola campeã europeia e mundial mais Lionel Messi contra Ronaldo e companhia. Na primeira época, ficou em segundo na Liga, ganhou a Taça e caiu nas meias da Champions com o Barça; na segunda, conquistou a Liga com 100 pontos, perdeu a Supertaça e voltou a falhar a final da Liga dos Campeões nas grandes penalidades com o Bayern; na terceira, ganhou a Supertaça, perdeu as restantes provas nacionais, caiu de novo nas meias da Champions com o B. Dortmund. A ideia do projeto já se encontrava desgastada, como ambas as partes concordaram, e saiu mesmo no final da terceira época.

O que se segue? A ideia que José Mourinho terá a curto prazo será o fator com maior peso numa decisão, podendo tirar agora alguns meses sabáticos até ao final da temporada para agarrar depois num projeto ou optar por voltar já ao trabalho caso existam propostas nesse sentido. Enquanto esteve na Roma, o técnico foi abordado numa fase inicial para comandar a Seleção, teve propostas da Arábia Saudita, viu o seu nome falado na Premier League, soube que havia uma corrente que defendia um regresso ao Real caso Carlo Ancelotti saísse (o que acabou por não acontecer) e foi apontado como possibilidade para a seleção do Brasil sem nunca ter recebido qualquer abordagem nesse sentido. Assim, e dentro do contexto atual, existem quatro possíveis soluções para o futuro do treinador português de 60 anos depois da rescisão com a Roma.