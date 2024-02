Pedro Nuno Santos foi para a conversa no “Alta Definição”, na SIC, com o conselho da mulher para “não se colocar na defensiva, já bastam as outras” entrevistas e para “se abrir e estar à vontade”. E o líder socialista apareceu num registo quase exclusivamente pessoal onde chorou diversas vezes — sobretudo ao falar na mãe e no filho — e assumiu problemas pessoais, nomeadamente o “terror” do ano de 2022, em que perdeu um filho. Também confessou que não vê comentário político porque lhe provoca “ansiedade” e porque começa ” a discutir com os comentadores a partir de casa”.

É incomum um político abrir esta porta, mas o socialista falou publicamente nas dificuldades pessoais do ano de 2022, aquele em que ficou em causa no Governo por causa da localização do aeroporto de Lisboa. “2022 foi um ano negro e duro para mim e também para a Catarina [a mulher] e não foi por causa da TAP”, referiu tocando também nesse dossiê polémico que estava a gerir também nessa altura. “Havia projetos de vida que não conseguimos e que foram muito duros”, explicou na entrevista: “Nem sempre conseguimos aquilo que desejamos. Queríamos uma família maior e nunca conseguimos“.

Pedro Nuno Santos diz que o assunto deixou “marcas” e sem usar as palavras diretamente explicou, emocionado, que foi um ano de “altos e baixos”, em que, em família, tiveram “uma grande alegria e depois uma desilusão” e que foi “muito desafiante” manter a vida pública nessa altura. “As coisas marcam-nos, nós não somos indiferentes e elas são duras”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.