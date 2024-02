Quando os representantes dos clubes vão para um sorteio das competições europeias em Nyon, na Suíça, não necessitam de levar praticamente nada a não ser um telemóvel. A UEFA disponibiliza blocos e canetas em todas as mesas, só nesse momento é que saberão o adversário contra quem vai jogar, quanto muito aquele momento serve para trocar uns contactos para mais tarde recordar. No caso do Sporting, nem mesmo o telemóvel para fazer uma rápida pesquisa sobre o opositor era necessário, tendo em conta que a Atalanta esteve no grupo dos leões na Liga Europa com triunfo transalpino em Alvalade e um empate em Bérgamo. No entanto, há algo que ganha cada vez mais importância até ao final da temporada: um calendário.

“Devido ao conflito entre Benfica e o Sporting pelo facto de serem da mesma cidade, e a fim de respeitar os critérios desportivos da competição (ambas as equipas têm de jogar a primeira mão dos respetivos oitavos de final em casa), um dos dois jogos da primeira mão será disputado numa terça-feira. De acordo com os princípios definidos pelo Comité das Competições de Clubes, o Benfica tem prioridade, uma vez que venceu o Campeonato Nacional. Assim, o Sporting jogará a primeira mão dos oitavos em casa, na terça-feira, dia 5 de março de 2024, às 17h45 de Portugal, independentemente do seu adversário”, tinha anunciado a UEFA na manhã desta sexta-feira, ainda antes de começar o sorteio dos oitavos da competição.

Ou seja, e em qualquer cenário possível, o Sporting nunca teria boas hipóteses. À exceção de Liverpool e Bayer Leverkusen, a Atalanta era o adversário teoricamente mais complicado mas ainda mais difícil será o encaixe de outro encontro no calendário: a receção ao Farense para o Campeonato. E a resolução para esse problema terá de surgir nas próximas horas, com uma série de cenários possíveis para resolver um conflito fácil de explicar: os leões recebem o Benfica na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal no dia 29 às 20h45 e joga agora com a Atalanta no dia 5 de março às 17h45. Ou seja, se o conjunto verde e branco jogasse com o Farense no dia 2 teria apenas 48 horas de descanso para a partida diante dos encarnados; se jogasse no dia 3, teria apenas 48 horas de descanso para o jogo com os transalpinos. Mais um obstáculo por resolver, recordando também que a formação lisboeta já tem um encontro em atraso em Famalicão.

Assim, há quatro cenários possíveis, com graus diferentes de probabilidade: 1) a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal no dia 29 é adiada, aproveitando até o facto de nesse mesmo dia o FC Porto jogar frente ao Santa Clara nos Açores para os 63 minutos em falta da partida dos quartos, e assim o Sporting-Farense podia ser no dia 1 ou 2 de março; 2) por se tratar de um caso excecional, os leões conseguiam colocar a partida com a Atalanta em Alvalade no dia 6, quarta-feira, sendo para isso obrigatório que as autoridades policiais concedam uma luz verde tendo em conta a mistura de adeptos italianos e escoceses que haverá em Lisboa; 3) existe um acordo entre os dois clubes para que a ordem das partidas seja invertida, com o jogo inicial em Itália; 4) o encontro dos leões com o Farense é adiado sem data, sendo que, tendo em conta o calendário das próximas semanas, só seria jogado em abril… e se a equipa não seguisse na Europa.

Qualquer que seja o desfecho final, o Sporting terá sempre pela frente a oportunidade de “vingar” o desaire frente aos transalpinos e com uma curiosidade: ambos as equipas atravessam agora a melhor fase da época. Quase sem alterações na janela de transferências de inverno, com a chegada do central Isak Hien do Hellas Verona e a saída do avançado Luis Muriel para os norte-americanos do Orlando City, o conjunto liderado por Gian Piero Gasperini ganhou oito dos últimos nove encontros (tendo um empate com a Roma pelo meio) e conseguiu igualar o Bolonha no quarto lugar da Serie A tendo ainda um jogo por realizar. Sendo uma equipa que se destaca sobretudo pela qualidade coletiva com e sem bola e a forma como condiciona alto os adversários, Koopmeiners, De Keteleare, Marten de Roon e Pasalic têm sido os destaques individuais.