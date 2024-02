No âmbito das explicações de todas as mudanças no modelo competitivo das competições europeias, várias conclusões têm surgido como contexto ou pano de fundo. Num deles, bem percetível nas últimas épocas, a Liga Europa assume um especial protagonismo. Porquê? Apesar do fosso que existe em termos financeiros, algo que o tempo poderá reduzir mas nunca dissipar, a realidade do plano desportivo é diferente sobretudo a partir dos momentos a eliminar em que a possibilidade de chegar a um sempre apetecível título europeu se vai aproximando. Era assim que Benfica e Sporting chegavam a este sorteio dos oitavos da prova, com duas equipas a evitar mas com a certeza de que haveria sempre uma eliminatória competitiva pela frente.

Com esse ponto comum de terem feito prevalecer as vantagens que traziam da primeira mão com um empate na segunda, com os encarnados a segurarem o nulo em Toulouse e os leões a serem “punidos” pela falta de acerto na finalização para ficarem no 1-1 diante do Young Boys, as duas equipas portuguesas que resistiram ao playoff ao contrário do Sp. Braga (com uma vitória insuficiente no Azerbaijão para corrigir a derrota na Pedreira com o Qarabag) tinham entre as opções o Liverpool, atual líder da Premier League que aposta forte em ganhar tudo na época de despedida de Jürgen Klopp, e o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, primeiro classificado da Bundesliga que ainda não perdeu em encontros oficiais na presente temporada. No ponto inverso, os checos do Slavia de Praga surgiam como potencial opositor mais “acessível” a ambos.

Contas feitas, não foi mau de tudo mas também não foi bom. O Benfica vai defrontar o Rangers, equipa que lidera a Liga escocesa e que está habituada a estas andanças mas estará ao alcance dos encarnados, ao passo que o Sporting reencontra a Atalanta, formação italiana que está em lugares de Champions na Serie A e que ficou em primeiro na fase de grupos da Liga Europa… à frente dos leões. Em paralelo, há esse “problema extra” de o jogo do conjunto verde e branco ser no dia 5 às 17h45, o que faz com que a equipa de Rúben Amorim fique sem data para o jogo em casa para o Campeonato frente ao Farense (2 ou 3).

This is going to be great ????#UELdraw pic.twitter.com/qGsdmmXgqP — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2024

Os oitavos da Liga Europa serão jogados a 5/7 e 14 de março, pouco antes da paragem nas competições para seleções. No caso do Benfica, o primeiro jogo irá seguir-se à deslocação ao Dragão para defrontar o FC Porto (2 ou 3 de março), defrontando depois Estoril em casa (dia 10) e Casa Pia fora (dia 17). Já o Sporting, que por questões de calendário terá de jogar no dia 5 de março e que por isso terá de antecipar a partida que terá frente ao Farense em Alvalade, desloca-se depois a Arouca (dia 10) e recebe o Boavista (dia 17). Ou seja, tendo em conta o encontro da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal frente aos encarnados no dia 29, quinta-feira, o conjunto verde e branco volta a ter um problema de calendário para resolver.

Sorteio dos oitavos da Liga Europa

Sparta Praga (Rep. Checa)-Liverpool (Inglaterra)

Marselha (França)-Villarreal (Espanha)

Roma (Itália)-Brighton (Inglaterra)

Benfica (Portugal)-Rangers (Escócia)

Friburgo (Alemanha)-West Ham (Inglaterra)

Sporting (Portugal)-Atalanta (Itália)

AC Milan (Itália)-Slavia Praga (Rep. Checa)

Qarabag (Azerbaijão)-Bayer Leverkusen (Alemanha)

Cabeças de série (primeiros classificados da fase de grupos)

West Ham (Inglaterra, 15 pontos no grupo A à frente de Friburgo, Olympiacos e TSC)

Brighton (Inglaterra, 13 pontos no grupo B à frente de Marselha, Ajax e AEK Atenas)

Rangers (Escócia, 11 pontos do grupo C à frente de Sparta de Praga, Betis e Aris Limassol)

Atalanta (Itália, 14 pontos no grupo D à frente de Sporting, Sturm Graz e Raków)

Liverpool (Inglaterra, 12 pontos do grupo E à frente de Toulouse, Union Saint-Gilloise e LASK Linz)

Villarreal (Espanha, 13 pontos no grupo F à frente de Rennes, Maccabi Haifa e Panathinaikos)

Slavia de Praga (Rep. Checa, 15 pontos no grupo G com Roma, Servette e Sheriff)

Bayer Leverkusen (Alemanha, 18 pontos no grupo H à frente de Qarabag, Molde e Häcken)

We have our final 16 ????#UEL pic.twitter.com/a4MYBxxGjr — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 22, 2024

