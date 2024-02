O futebol europeu voltou a ter uma situação dramática nos relvados, desta vez na Ligue 2 durante o encontro entre o Bordéus e o Guingamp. No entanto, e ao contrário de vários outros casos recentes, o problema ainda se mantém e a onde de apoio e solidariedade tem aumentado a cada hora que passa. Protagonista? Alberth Elis, avançado internacional hondurenho de 28 anos que passou com sucesso pelo Boavista em 2020/21 (oito golos e sete assistências em 32 jogos) e que se encontra em coma induzido no hospital.

El mundo del fútbol apoya a Alberth Elis ???? pic.twitter.com/3uYV2SAef4 — HondurasFútbolTV ???? (@HNFutbolTV) February 25, 2024

Tudo aconteceu logo no minuto inicial da 26.ª jornada do segundo escalão francês, com Elis a tentar chegar de cabeça ao primeiro poste após um cruzamento da direita mas a chocar com Donatien Gomis e a cair de imediato inanimado no relvado. As equipas médicas das duas equipas perceberam de imediato a gravidade da situação e entraram em campo para socorrerem o jogador, que após dez minutos de assistência deixou o estádio de maca em direção de uma unidade hospitalar para realizar exames médicos.

Lamentable noticia. Alberth Elis sufrió un golpe de cabezas en el partido del Girondis de Burdeos contra el Guincamp que lo llevó al hospital para ser intervenido de emergencia. Elis se encuentra en coma inducido, según reportes. pic.twitter.com/cCFQtXovah — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) February 25, 2024

As primeiras informações que começaram a surgir apontavam para uma situação em que Alberth Elis já teria deixado o relvado consciente mas cedo se percebeu que o caso poderia assumir contornos mais preocupantes como teve mesmo. O avançado sofreu um traumatismo cranioencefálico grave e foi colocado em coma induzido logo no transporte para o hospital universitário Pellegrin, em Bordéus. Mais tarde, ainda na noite de sábado, o hondurenho foi sujeito a uma intervenção cirúrgica, mantendo o prognóstico reservado.

ℹ️ Alberth Elis encontra-se em coma induzido devido a um traumatismo cranioencefálico sofrido na sequência de um choque de cabeças no decorrer do jogo deste sábado. — Boavista FC (@boavistaoficial) February 24, 2024

????Ánimos y fuerzas ????Alberth Elis ???????? ????????En medio de la adversidad, confiamos en que Dios tiene el control. ????”Panterita” eres un guerrero que sabe pelear las ⚔️batallas, ¡Honduras ???????? está contigo!???? #FuerzaElis #UnidosPorLaH pic.twitter.com/rL1QOZFhHo — La H | Selección Nacional de Honduras (@LaHSomosTodos) February 24, 2024

“Neste momento ainda não é possível comentar o prognóstico vital. O clube não espera poder comunicar quaisquer novas informações decisivas durante alguns dias e não fará mais comentários sobre o estado de saúde de Alberth. Por respeito a ele, à sua família e às pessoas próximas, pedimos moderação ao divulgar informações médicas num momento em que nada mais importa do que isso”, anunciou o Bordéus em comunicado. “Queremos expressar a nossa mais sincera gratidão a todos aqueles que demonstraram o seu apoio a Alberth e à sua família, em particular aos clubes de toda a França. As suas palavras aquecem os nossos corações e são uma grande força na luta de Alberth”, salientou o presidente do clube, Gérard López.

Communiqué officiel du Club Alberth Elis a été victime d’un choc important à la tête hier soir au tout début de la rencontre de la 26e journée de Ligue 2 BKT. Pris en charge par l’équipe médicale, il a été transféré rapidement au CHU Pellegrin de Bordeaux où une intervention… pic.twitter.com/aQQpgcfRE6 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 25, 2024

Daí para cá, as manifestações de apoio à situação de Alberth Elis têm-se multiplicado, sendo que ainda no sábado os próprios companheiros de equipa se tinham apercebido da gravidade do ocorrido. “Dedicamos esta vitória [1-0] ao Alberth Elis. Percebemos que, na vida, tudo pode acontecer muito rapidamente. Muito apoio para ele, os nossos corações estão com ele. Estamos atentos ao estado dele e esperamos que tudo melhore o Elis se recupere o mais rápido possível”, apontou Gaëtan Weissbeck no final do encontro.

Gaetan Weissbeck, compañero de Bordauex de Alberth Elis via Instagram: “Esta victoria es para ti. Estamos contigo.” ???????? pic.twitter.com/CpqPnPiF4D — HondurasFútbolTV ???? (@HNFutbolTV) February 24, 2024

W…+3…✅…dedicated to our pantera ???? Alberth Elis, have a good recovery ❤️‍???????????? Applause to you, to the most important of football, to the actors (the players) & the fans (supporters)…this show belongs to you!

Both together creates a strong cocktail ???? @girondins pic.twitter.com/98t4YYyEJp — Albert Riera (@11RIERA11) February 24, 2024

“Todos os meus pensamentos positivos vão para ti, Alberth Elis”, escreveu pouco depois Kylian Mbappé, avançado francês do PSG, nas redes sociais, numa das muitas reações que continuam a surgir na comunidade do futebol. “Reconhecimento por podermos fazer aquilo que mais amamos. Todos os pensamentos estão contigo, Alberth, com a tua família e com todos os adeptos do Bordéus”, salientou Aurélien Tchouaméni, médio gaulês do Real Madrid. Já o também hondurenho Luis Palma, do Celtic, marcou um dos golos no triunfo diante do Motherwell e tirou a camisola para mostrar uma outra que desejava força a Elis.

Luis Palma ???????? @CelticFC dédie son but à Alberth Élis et lui envoie de la force ???????? pic.twitter.com/vBhMt9unH2 — ???????? Tibarrel ???? ???? (@tibarrel) February 25, 2024

"Todos mis pensamientos positivos son para ti Alberth Elis". ????????❤️ El mensaje de apoyo de Kylian Mbappé para el hondureño. GRANDE. pic.twitter.com/6ManHyDmb0 — TDTV (@tdtvhn) February 25, 2024

Le post Instagram d'Aurélien Tchouameni en hommage à Alberth Elis. ???????????? pic.twitter.com/QhyNRHFhyF — Lives Foot (@livesfoot) February 26, 2024