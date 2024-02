Morreu Cat Janice, a cantora que lançou uma última música para poder ajudar o filho depois de morrer

O apelo deu resultado: no TikTok, a música foi utilizada em pelo menos 2,4 milhões de vídeos, depressa se tornando uma faixa habitual na For You Page dos utilizadores, que se uniram pela causa. “Dance You Outta My Head” chegou a atingir o topo da tabela da Billboard. Até agora, foi ouvida quase 13 milhões de vezes na plataforma Spotify e conta com mais de dois milhões de visualizações no Youtube.

Em junho de 2023, a cantora comunicou que o cancro, com o qual já tinha travado uma batalha anteriormente, tinha regressado, desta vez aos seus pulmões. Na altura garantiu que, apesar da notícia, não iria parar de lutar, nem iria parar de fazer música.

No dia 21 de janeiro deste ano, publicou um vídeo onde mostrou a festa de aniversário. Na legenda, escreveu: “Estou a rezar para que a minha história ainda não tenha acabado mas se acabou, esta é uma forma incrivelmente bonita de dizer adeus.”