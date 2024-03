O filme “Ice Merchants”, do realizador português João Gonzalez, foi duplamente premiado no Japão, no âmbito do Festival de Animação de Tóquio, foi anunciado esta segunda-feira.

De acordo com o Tokyo Anime Award Festival, que terminou esta segunda-feira, “Ice Merchants” venceu o Grande Prémio de Melhor Curta-Metragem, o que lhe conferiu ainda o Prémio Governador de Tóquio.

O filme de João Gonzalez continua a fazer um premiado percurso internacional por festivais, desde que se estreou em maio de 2022 no Festival de Cinema de Cannes, em França.

Segundo dados da Agência da Curta-Metragem, a curta-metragem de animação soma cerca de 270.000 espectadores, tendo marcado presença em 353 festivais.

“Ice Merchants”, uma história sem diálogos sobre um pai e um filho que produzem e distribuem gelo, saltando todos os dias de um penhasco onde moram, já conquistou 132 prémios – um feito raro no cinema português – que se juntam a uma nomeação inédita para os Óscares em 2023.

No ano passado, por conta desta nomeação para os Óscares, “Ice Merchants”, produzido pela Cola Animation em coprodução com França e Reino Unido, teve direito a estreia comercial nos cinemas portugueses, tendo sido o quarto filme português mais visto em sala, com 13.944 espectadores.

Esta semana, os filmes de João Gonzalez vão ser exibidos em Itália, no âmbito do Encontro de Cinema de Bergamo, que decorre até ao dia 17 e que este ano tem uma programação especial dedicada ao cinema português de animação.