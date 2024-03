O judoca olímpico Jorge Fonseca venceu este domingo a medalha de ouro em -100 kg no Grand Slam de Antália, elevando para três o número de pódios portugueses conseguidos no evento na Turquia.

Na final, o 15.º do ranking mundial da sua classe deveria bater-se com o canadiano shady Elnahas, sexto da hierarquia, mas este retirou-se devido a lesão, entregando a vitória ao português, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Antes, Fonseca afastou o uzbeque Rustam Shorakhmatov (45.º), o neerlandês Michael Korrel (quinto) e o russo Arman Adamian (10.º) no caminho até à final, conseguindo nova vitória em Antália, depois do ouro de 2022.

É o primeiro grande triunfo de Jorge Fonseca em 2024, depois da medalha de prata no Grand Prix de Linz, somando importantes pontos rumo à qualificação olímpica para Paris2024.

Ainda este domingo, Patrícia Sampaio acabou a prova no sétimo lugar ao cair na repescagem de -78 kg, com a 11.ª do ranking mundial a vencer dois combates, perdendo outros dois.

Ao todo, Portugal sai de Antália com três medalhas, juntando este ouro à prata de Tais Pina e ao bronze de João Fernando.