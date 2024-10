Depois de uma primeira convocatória pós-Europeu com várias mexidas entre as entradas de jogadores que nunca tinham ido à equipa A, regressos pelo bom início de época e ausências por questões físicas ou falta de ritmo competitivo, Roberto Martínez anunciava esta sexta-feira a lista de jogadores chamados para mais um duplo compromisso a contar para a Liga das Nações, desta vez com dois encontros consecutivos fora com Polónia e Escócia. E eram previsíveis mais alterações apesar dos dois triunfos inaugurais frente à Croácia e à Escócia, pelo momento competitivo da temporada e também por algumas baixas por lesão nos clubes.

Assim, e em comparação com a última chamada, as principais surpresas foram as primeiras chamadas de Ricardo Velho, guarda-redes de 26 anos do Farense, e Samu Costa, médio de 23 anos que é internacional nas camadas jovens e que representa agora o Maiorca. Em contraponto, Tiago Santos e Geovany Quenda, que tinham sido convocados para os primeiros encontros da Liga das Nações, ficaram de fora ao contrário do defesa Renato Veiga. João Cancelo, Otávio e Francisco Conceição voltaram também às opções.

De recordar que Portugal vai defrontar no dia 12 (sábado, 19h45) a Polónia no Estádio Nacional de Varsóvia, seguindo-se a partida no Hampden Park em Glasgow diante da Escócia (dia 15, terça-feira, 19h45). A Seleção lidera nesta altura o grupo A1 da Liga das Nações A com seis pontos em dois jogos (2-1 com a Croácia e com a Escócia), seguindo-se a Croácia e a Polónia com três pontos. Os escoceses ainda não pontuaram.

“O Ricardo Velho é o exemplo de como o trabalho com profissionalismo, dedicação e esforço podem levar qualquer jogador à Seleção. Joga consistentemente a bom nível e merece a convocatória. Já o Samu acompanho-o nos Sub-21, esteve na final dos Sub-19, tem um perfil muito interessante, que não temos. Taticamente é muito inteligente e esquerdino, coisa que não temos no meio-campo. Acompanhámo-lo durante muitos meses, merece a oportunidade na Seleção. 26 jogadores? Faz parte dos estágios. A Liga das Nações é muito exigente. Os jogadores não têm muitos minutos, há frescura, mas precisamos de ter jogadores para haver competitividade nos treinos, trabalhar bem os jogos. Como já aconteceu em setembro, perdemos um jogador depois do primeiro jogo. Não faz sentido chamar jogadores depois do primeiro jogo quando são os dois em 72 horas. 26 jogadores dá flexibilidade para preparar os jogos”, explicou Roberto Martínez na conferência de imprensa em que anunciou a lista de jogadores chamados para os dois jogos.

A convocatória para os jogos com Polónia e Escócia na Liga das Nações

Guarda-redes (3): Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Betis) e Ricardo Velho (Farense)

Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Betis) e Ricardo Velho (Farense) Defesas (8): Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Al Hilal), Nelson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Chelsea) e António Silva (Benfica)

Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Al Hilal), Nelson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Chelsea) e António Silva (Benfica) Médios (8): João Palhinha (Bayern), Samu Costa (Maiorca), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Otávio (Al Nassr), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) e Bernardo Silva (Manchester City)

João Palhinha (Bayern), Samu Costa (Maiorca), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Otávio (Al Nassr), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) e Bernardo Silva (Manchester City) Avançados (7): João Félix (Chelsea), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceição (Juventus), Francisco Trincão (Sporting), Rafael Leão (AC Milan), Cristiano Ronaldo (Al Nassr) e Diogo Jota (Liverpool)

????????????????????????̃ é dia de convocatória, mas tu estás sempre convocado para apoiar a Seleção! ???????? #PartilhaAPaixão | #NationsLeague pic.twitter.com/an5n6tmRJg — Portugal (@selecaoportugal) October 3, 2024

A última convocatória para os jogos com Croácia e Escócia na Liga das Nações