Uma jovem de 19 anos morreu este domingo e um homem de 25 anos sofreu ferimentos ligeiros em resultado de um despiste de um veículo ligeiro em Santa Catarina de Sítimos, no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), disse fonte dos bombeiros.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o alerta foi dado às 10h53 após o despiste do veículo ligeiro na Estrada Municipal (EM) 1071, em Santa Catarina de Sítimos, na União de Freguesias de Alcácer do Sal, Santa Maria do Castelo e Santiago.

De acordo com a mesma fonte, o despiste causou um morto e um ferido ligeiro.

Contactada pela agência Lusa, fonte dos Bombeiros de Alcácer do Sal explicou que o ferido ligeiro foi transportado para o Hospital de Évora e que o corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

“A viatura entrou em despiste, embateu no raide da ponte de Santa Catarina de Sítimos e caiu à ribeira, ficando submerso com a vítima mortal no seu interior”, adiantou o segundo comandante do Bombeiros de Alcácer do Sal, Luís Praguento.

Ainda de acordo com o responsável, o ferido ligeiro conseguiu sair da viatura, mas a vitima mortal ficou no veículo até este ser removido da ribeira”.

No local estiveram 19 operacionais, apoiados por oito veículos e um meio aéreo, bombeiros, GNR, Viatura de Suporte Imediato de Vida de Alcácer do Sal e Serviço Municipal de Proteção Civil.