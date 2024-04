Um passeio de barco pelo Porto a assinalar o final de campanha, a confirmação de uma notícia que deixara na véspera em Espinho num jantar que assinalava o 42.º aniversário da eleição como presidente do FC Porto: após muitas notícias que davam conta até de uma possível saída de Sérgio Conceição no final da temporada, Pinto da Costa assegurou a continuidade do treinador que chegou ao Dragão em 2017 e logo com a maior ligação desde que voltou ao clube como treinador, neste caso com um contrato válido até 2028.

“O que assinámos com aperto de mão e amanhã [quinta-feira] formalizaremos é um contrato de quatro anos, ele é importantíssimo para o projeto que eu tenho, de voltar às grandes lides europeias. É posto amanhã no papel o que já assinámos com aperto de mão. Amanhã será confirmado, hoje não quero estar a falar disso, não quero que o Sérgio Conceição se intrometa na eleição. Mas estou perfeitamente à vontade para dizer que praticamente está fechado, apertámos as mãos e, para o Sérgio Conceição, um aperto de mãos vale mais do que a assinatura formal”, confidenciou Pinto da Costa antes do jantar com centenas de apoiantes.

“Não me passa pela cabeça que seja quem for o vencedor não queira o Sérgio Conceição, sobretudo a lista B que se tem fartado de dizer que se sentaria com Sérgio Conceição para resolver o assunto. Assim já fica resolvido. Ele assinou comigo o contrato com o FC Porto, agora o futuro… Mas espero que ele continue, no nosso projeto ele é fundamental. Cláusula de rescisão? O Sérgio Conceição pode sempre sair, porque os contratos têm sempre hipótese de rescisão”, referiu ainda Pinto da Costa a esse propósito.

“Eleições? Fico ansioso mas é antes dos jogos. No sábado é que se vê. Fico contente por, nos sítios onde tenho ido, sentir grande apoio e grande amizade de toda a gente. No sábado, o que interessa é que não haja divisões, já chega de divisões. Nestes anos todos, foi fundamental a união de sócios e adeptos. Não podemos permitir que umas eleições dividam sócios e adeptos. A partir de sábado, as redes sociais não vão votar. Esse alarido vai acabar. Clássico com o Sporting? A equipa está confiante e sinto-a com muita vontade, estou convencido de que vamos vencer”, destacou ainda o líder dos azuis e brancos.

