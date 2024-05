A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) apresentou nesta segunda-feira ao Governo um caderno reivindicativo, que inclui apoios à formação, criação de um estatuto próprio, qualificação da carreira do bombeiro voluntário ou apoios fiscais às empresas que ajudem as corporações.

Em declarações à Lusa após uma reunião no Ministério da Administração Interna, o presidente da LBP mostrou-se satisfeito com a posição da tutela, estando agora prevista uma série de reuniões técnicas para discutir ponto a ponto o caderno reivindicativo.

A reunião no Ministério da Administração Interna, com a senhora ministra e os secretários de Estado, foi a oportunidade que os bombeiros tiveram para apresentar um conjunto de preocupações que tem a ver com a insuficiência financeira das nossas associações humanitárias, com a questão da carreira para os nossos bombeiros, com contratos de trabalho, com a questão do estatuto social do bombeiro e do dirigente associativo e também a inexistência de um comando nacional de bombeiros”, explicou o dirigente da LBP.