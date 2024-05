Emoção, intensidade, casa quase cheia, luta até ao final. A final da Taça Hugo dos Santos em Gondomar veio confirmar tudo aquilo que se esperava no duelo entre as duas melhores equipas da atualidade no basquetebol nacional, desta vez com o Benfica a conseguir vingar a derrota na decisão da Taça de Portugal e a vencer o FC Porto por 72-66. Após a partida, sobrou o fair play entre jogadores e treinadores das duas equipas, que esta temporada se defrontaram pela quarta vez com a perspetiva em termos de Campeonato não ter sido a última. No entanto, houve um momento que continua a dar que falar e terá mais desenvolvimentos em breve.

No arranque do terceiro período, depois de uma primeira parte que terminou empatada em 35 num grande ambiente, o jogo foi interrompido por algo que se passava junto ao banco do Benfica. As imagens televisivas mostravam o despique de palavras entre adeptos do FC Porto e jogadores encarnados, sendo que alguns elementos da claque dos dragões desceram vários degraus para se aproximarem e tentarem também colocar-se no meio da confusão que só foi serenada com a intervenção das autoridades policiais, que “limparam” (de forma tranquila) essa zona até os ânimos acalmarem e a partida ser de novo reatada.

Até ao final, era isso que se sabia, sendo que a forma como Betinho Gomes estava agarrado a um elemento da equipa técnica do Benfica de cabeça baixa como quem não quer acreditar no que está a acontecer “dizia” algo pela expressão corporal. Mais tarde, jogadores e treinador explicaram o que se passou.

“Pelo que ouvi o Betinho dizer, duas pessoas atrás do nosso banco disseram-lhe ‘Preto, vai para a tua terra’. Foi por isso ele se exaltou assim. Essas coisas não têm lugar em qualquer lado. Está na hora de colocar um fim a estas coisas e espero que a Federação faça alguma coisa. É um jogo de basquetebol, é para ver o espetáculo e não estar com comportamentos assim. É preciso manter o respeito, racismo não”, apontou Ivan Almeida, que já antes acusara os adeptos portistas de racismo em jogos feitos no Dragão Arena.

“Foi uma situação muito desagradável, alguns insultos que não fazem sentido nenhum no nosso basquetebol. Faz-me refletir se continuar a treinar basquetebol depois do que ouvi chamar-se a alguns jogadores, se faz sentido treinar basquetebol. Ganhei muita coisa mas só quem está ali e sente o que eles sentiram é que percebe isto. Não confundimos a grande maioria das pessoas do FC Porto com duas ou três que não se portaram bem ali. Isto é um jogo de basquetebol, há um grande fair play entre jogadores e treinadores das duas equipas. Que quem está fora aprenda com esse exemplo. São pessoas que não deviam estar num jogo de basquetebol, deviam estar a tratar-se. Foram insultos graves”, comentou também Norberto Alves, treinador da equipa do Benfica, na zona de entrevistas rápidas da RTP 2 após o encontro.