Era a data que à partida surgia como a mais do que provável, é uma data entretanto confirmada: o Sporting vai ser recebido na Câmara Municipal de Lisboa pelo presidente da autarquia, Carlos Moedas, e os restantes vereadores no dia 20 de maio, segunda-feira. A hora certa da cerimónia está ainda por confirmar.

Desta forma, e cumprindo aquilo que é protocolar sempre que uma equipa de Lisboa ganha uma competição de futebol (ou as modalidades conquistam provas europeias, como aconteceu com as equipas de futsal e de hóquei em patins nos últimos anos), as duas partes calendarizaram a receção em consonância com a autarquia para não ter interferência naquilo que serão as próximas semanas até ao final da temporada. Esta quarta-feira, a Câmara preparou uma saudação não só a todos os jogadores, treinadores, staff e dirigentes dos leões pelo título mas também aos adeptos pelo comportamento que tiveram ao longo de todos os festejos.

Assim, os leões, que jogam no Estoril no próximo sábado (18h), vão depois receber o Desp. Chaves no fim de semana de 18 e 19 de maio, numa data que só será fechada quando se perceber se os transmontanos têm a possibilidade de lutar na última ronda do Campeonato pelo acesso ao playoff de permanência ou subida de divisão com o terceiro classificado da Segunda Liga. A ida à Câmara será na segunda-feira seguinte, por forma a que os jogadores passam ter a habitual folga em semanas “limpas” e comecem depois a preparar o último encontro oficial da temporada, que será a final da Taça de Portugal com o FC Porto.

A receção a 20 de maio terá uma curiosidade “involuntária” em termos de data: foi também nesse dia que o Sporting de Rúben Amorim foi pela última vez à Câmara Municipal de Lisboa após conquistar o título de campeão da Primeira Liga, sendo que nessa ocasião, ainda com Fernando Medina como presidente antes da realização das eleições autárquicas, tudo foi feito de forma discreta e sem qualquer tipo de preparativos ou festas tendo em conta o período de pandemia que o país atravessava. Agora, como se viu na festa após a conquista do Campeonato no passado domingo, tudo será diferente e com a presença de adeptos para mais uma celebração que deverá contar com muitas pessoas nas ruas e em frente ao edifício da Câmara.

Segundo soube o Observador, a festa no Marquês teve no seu registo máximo mais de 89 mil pessoas só dentro do perímetro de segurança montado pelas autoridades (às 2h da manhã), fora os muitos milhares que se encontravam não só nas ruas adjacentes mas também ao longo do percurso entre Alvalade e o centro da cidade, com especial incidência nos arredores do estádio e Campo Grande, Entrecampos e Saldanha.