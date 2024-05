Uma vitória para os socialistas, mas que podem não conseguir ter maioria para governar. São estes os resultados das eleições regionais da Catalunha, que tiveram lugar este domingo, de acordo com as projeções divulgadas às 20h (hora local, 19h em Lisboa) após o fecho das urnas.

De acordo com o estudo feito para as televisões TVE e TV3, o líder do Partido Socialista da Catalunha (PSC), Salvador Illa, deverá ser o vencedor desta eleições, conquistando entre 37 e 40 deputados no Parlamento regional, ficando aquém dos 68 necessários para ter uma maioria absoluta.

O Junts de Carles Puigdemont surge logo a seguir aos socialistas, já que deverá conseguir entre 33 e 36 mandatos. A Esquerda Catalã Republicana (ERC, independentistas de esquerda), que nas últimas eleições foi o partido independentista mais votado, deverá agora ser ultrapassado pelo Junts, ao conseguir apenas entre 24 e 27 deputados.

À direita, o Partido Popular (PP) e o Vox surgem taco a taco. Segundo a projeção da TVE, os populares deverão conseguir entre 9 a 12 mandatos e o partido da extrema-direita espanhola deverá conseguir entre 10 e 11 deputados.

A CUP (extrema-esquerda independentista) e o Comuns Sumar (representação catalã do Sumar de Yolanda Diaz) deverão conseguir entre 6 a 8 deputados e 6 a 7, respetivamente. A extrema-direita independentista, Aliança Catalana, deverá conseguir entrar no Parlamento catalão, conseguindo 1 a 3 deputados. Quem ficará de fora deverá ser o Ciudadanos, pela primeira vez desde 2006.

Aliança das esquerdas ou governo de independentistas?

Os resultados das projeções deixam ainda em aberto se será aritmeticamente possível aos socialistas conseguir formar uma coligação para governar que corresponda à “maioria de esquerda” que Illa tem defendido na campanha: uma aliança entre PSC, ERC e Sumar.

Em alternativa, há ainda a possibilidade de se formar uma maioria independentista que exclua o PSC, caso Junts, ERC e CUP atinjam os melhores resultados previstos nas sondagens — reeditando assim a formação de governo que existia aquando do referendo à independência de 2017.

Se os dois cenários se colocarem, a Esquerda Republicana poderá acabar por surgir como fiel da balança — mergulhando o partido num debate interno, sobre se deve manter o rumo de colaboração com os socialistas em troca de vantagens autonómicas, que tem tomado a nível nacional, ou se, por outro lado, deverá aliar-se a Puigdemont e potencialmente radicalizar a questão da independência na região.

Já Carles Puigdemont, atualmente exilado no estrangeiro, deverá poder regressar a Espanha em junho, depois de entrar em vigor a 30 de maio a amnistia que o Junts negociou com o PSOE a nível nacional.