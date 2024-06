Foi preciso esperar até aos 37 anos, mas apareceu: Liliana Cá conquistou este sábado a medalha de bronze no lançamento do disco nos Europeus de atletismo que estão a decorrer em Roma, alcançando o melhor resultado da carreira depois de já ter sido top 10 nos Jogos Olímpicos, nos Mundiais e nos mesmos Europeus.

A atleta do Sporting alcançou a terceira melhor marca da final, com 64 metros e 53 centímetros, e só ficou atrás da croata Sandra Elkasevic, que conquistou a medalha de ouro, e da neerlandesa Jorinde van Klinken, que assegurou a prata. No quarto lugar, logo atrás de Liliana Cá — que esta sexta-feira já tinha garantido a marca mínima para carimbar a qualificação para os Jogos Olímpicos –, ficou a também portuguesa Irina Rodrigues.

A atleta portuguesa melhorou assim o quinto lugar que tinha alcançado em Munique, nos Europeus de 2022, e conquistou a primeira medalha da carreira em grandes competições — e também a primeira de Portugal na competição que está a decorrer em Roma. E tudo num sábado que nem sequer estava a correr propriamente bem à delegação portuguesa: Cátia Azevedo foi eliminada nas meias-finais dos 400 metros, Etson Barros foi eliminado nas meias-finais dos 3.000 metros obstáculos, Gerson Baldé não teve nenhum salto válido no comprimento e Francisco Belo ficou no 10.º lugar no lançamento do peso.

Em sentido oposto, Lorène Bazolo conseguiu qualificar-se para as meias-finais dos 100 metros, com Rosalina Santos e Arialis Martínez a ficarem pelo caminho na mesma distância. Nos 400 metros, Omar Elkhatib juntou-se a João Coelho, já apurado diretamente, também nas meias-finais.

