Morreu o ator Tamayo Perry, depois de ser atacado por um tubarão enquanto surfava no Havai. O ator, de 49 anos, era conhecido pelo seu papel no quarto filme da saga Piratas das Caraíbas: Por Estranhas Marés.

Os serviços de emergência foram chamados à praia de Malaekahana, na costa norte de O’ahu, pouco antes das 13h00 no domingo, devido a um surfista que estava a ser atacado por um tubarão, explicou a porta-voz dos serviços de emergência. Shayne Enright relatou que os nadadores salvadores, do departamento de Segurança nos Oceanos, retiraram o surfista do mar com uma mota de água e os paramédicos acabaram por declarar a morte no local.

Em conferência de imprensa, a porta-voz confirmou que o surfista se tratava de Tamayo Perry. O ator era nadador salvador daquele departamento, tendo sido identificado pelos colegas que se encontravam no local.

Kurt Lagger, responsável do organismo, lamentou a morte de Perry, que disse ser “amado por todos e bem conhecido na Costa Norte” e um “surfista profissional, conhecido internacionalmente”. Emocionando-se, Lagger pediu privacidade para a família e a sua equipa.

Também o presidente da câmara de Honolulu lamentou a morte de Tamayo Perry, que definiu como “uma perda trágica”. Rick Blangiardi explicou que Perry era uma figura “muito respeitada” na região em que cresceu. Destacou ainda o seu contributo como nadador-salvador na comunidade de Honolulu.

Para além de surfista e nadador-salvador, Tamayo Perry ficou conhecido fora da ilha por contracenar com Johnny Depp e Penélope Cruz em Piratas das Caraíbas: Por Estranhas Marés, como um dos membros da companhia dos piratas mais famosos do grande ecrã. Também teve pequenos papéis nas séries Havai Força Especial e Lost e no filme Os Anjos de Charlie.

A morte de Tamayo Perry é o primeiro incidente fatal com tubarões no arquipélago do Havai este ano. Segundo dados oficiais da Divisão de Recursos Aquáticos da região, os ataques de tubarões mortais são raros. Em 2024, registaram-se outros três ataques, em que as vítimas não ficaram feridas ou ficaram feridas de forma ligeira. O único incidente fatal em 2023 registou-se noutra ilha, em Maui. A vítima, Jason Carter, também estava a surfar no momento do ataque.