Julian Assange, o fundador da WikiLeaks, foi libertado da prisão britânica onde estava detido. A informação foi avançada pela própria organização que fundou, a WikiLeaks, que publicou um vídeo de Assange a embargar num avião que partiu de Londres nesta noite de segunda-feira.

A libertação de Julian Assange acontece após a notícia de que este se vai declarar-se culpado de ter violado a lei de espionagem dos EUA. Ao fazê-lo, consegue também um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA que evita com que seja detido pelas autoridades norte-americanas e lhe permite voltar ao seu país, a Austrália, avança o The Guardian.

Segundo documentos judiciais, Assange terá aceitado declarar-se culpado de uma única acusação: conspiração para obter e divulgar documentos confidenciais da defesa dos EUA. De acordo com a CNN, segundo o novo acordo, os procuradores norte-americanos irão pedir agora uma pena pena de 62 meses – o tempo que Assange passou numa prisão de máxima segurança em Londres enquanto tentava travar a extradição para os EUA. O acordo judicial inclui o tempo que já passou detido, o que lhe permite regressar imediatamente à Austrália, o seu país natal.

JULIAN ASSANGE IS FREE Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a… — WikiLeaks (@wikileaks) June 24, 2024

“Julian Assange está livre. Deixou a prisão de segurança máxima de Belmarsh na manhã de 24 de junho, depois de lá ter passado 1.901 dias. Recebeu uma fiança do Supremo Tribunal de Londres e foi libertado no aeroporto de Stansted durante a tarde, onde embarcou num avião e partiu do Reino Unido”, disse a WikiLeaks em comunicado já na madrugada desta terça-feira. A seguir pode-se ver o vídeo de uma carrinha preta onde supostamente viajava Assange e depois o próprio a embarcar.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ — WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024