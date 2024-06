A pintura original que se tornou a capa da primeira edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal foi vendida esta quarta-feira por 1,9 milhões de dólares (cerca de 1,7 milhões de euros). Com este preço, a aguarela quebrou o recorde de venda de uma peça relacionada com o universo mágico de Harry Potter.

A Sotheby’s Nova Iorque, responsável pelo leilão, tinha avaliado a pintura a peça entre 400 e 600 mil dólares (em euros, 373 e 560 mil), o que era, logo à partida, um recorde. “Este é o valor estimado pré-venda mais alto alguma vez colocado numa peça relacionada com Harry Potter“, explicou a leiloeira, citada pelo The Guardian.

O leilão terá excedido as expectativas da casa, com uma batalha de licitações entre quatro pessoas a estender-se por quase dez minutos, relata o jornal. A identidade do comprador não foi revelada.

Um grande comboio vermelho e um menino de cabelo preto, óculos redondos e uma cicatriz em forma de raio. A peça foi pintada em 1997 por Thomas Taylor e tornou-se na “primeira visualização de Harry e do mundo da magia”, descreve a Sothebys’s. À data, o artista tinha 23 anos e esta foi a sua primeira comissão paga: uma encomenda da editora Bloomsbury para desenhar a capa de um livro para crianças.

Taylor foi uma das primeiras pessoas a ler o manuscrito original da Pedra Filosofal, que viria a ser o primeiro passo de uma das séries de livros infanto-juvenis mais famosas do planeta. Depois da leitura, demorou dois dias a fazer a pintura, a aguarela e carvão.

Até agora, o recorde de venda pertencia ao mesmo livro. Um exemplar da primeira edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal foi vendido em Dallas, em 2021, por 421 mil dólares (394 mil euros).

Depois da Pedra Filosofal, vieram mais seis livros, onze filmes e cinco parques de diversão. O negócio milionário do mundo da magia não é novidade. Em 2016, à data da reabertura do parque de diversões temático, na Florida, a marca Harry Potter estava avaliada em 25 mil milhões de dólares (mais de 23 mil milhões de euros). J.K. Rowling, a controversa autora da saga, tornou-se a autora mais rica do planeta, com um património avaliado em quase mil milhões de euros. Só os oito filmes originais acumularam em bilheteira mais de 7 mil milhões de euros.

Quanto a esta pintura, a aguarela foi vendida à Sotheby’s em 2001, quando o primeiro filme tinha acabado de sair e só existiam quatro livros da série. À data, foi avaliada em 20 mil libras e vendida por cerca de 87 mil.

Mais de 20 anos depois, o universo do jovem feiticeiro continua a dar cartas; nos leilões e no ecrã. Na sexta-feira termina um novo leilão, desta vez de um manuscrito de Os Contos de Beedle, o Bardo, um livro fora da coleção original. As licitações começam nos 186 mil euros.

A Warner Bros. – que detém os direitos do universo da magia no ecrã – já confirmou que os livros vão ter uma nova adaptação. Ainda sem data de estreia ou elencos confirmados, mas com nomes de luxo na produção, Harry Potter vai chegar à televisão para um série que se deve estender ao longo de sete temporadas, uma por cada livro.