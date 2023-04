Depois do sucesso mundial dos livros de Harry Potter, e dos filmes da mesma saga, pode estar mais perto de chegar aos ecrãs caseiros uma série televisiva sobre o rapaz que sobreviveu.

A propriedade intelectual de Harry Potter pertence atualmente à Warner Bros, empresa que detém a produtora e serviço de streaming HBO. Contudo, para que seja produzido algum tipo de conteúdo relacionado com o mundo mágico de J. K. Rowling, a escritora tem sempre de dar a sua aprovação.

Segundo revelou o site Deadline, a Warner Bros encontra-se em conversações com a autora de Harry Potter para que J. K. Rowling se junte ao projeto enquanto produtora. Caso a autora concorde com a criação da série, o próximo passo será a contratação de um guionista. A série deverá ter sete temporadas no total — uma por cada um dos livros de Harry Potter.

O primeiro filme da saga do feiticeiro mais famoso do mundo, “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, estreou em 2001. A saga passou nas grandes telas até 2011, ano em que saiu o último filme com Emma Watson a representar Hermione Granger, “Harry Potter e os Talismãs da Morte Parte Dois”. Ao todo, os oito filmes angariaram 7,7 mil milhões de dólares, o equivalente a cerca de sete mil milhões de euros.

Os livros escritos por J. K. Rowling e publicados entre 1997 e 2007 contam com mais de 500 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Agora, para os fãs daquela que é uma das maiores sagas de fantasia da cultura pop, uma nova visita à rua Diagon Alley ou aos recantos da Floresta Proibida poderá acontecer em breve e uma nova geração poderá sonhar em receber uma carta de Hogwarts. Basta que J. K. Rowling diga “sim”.