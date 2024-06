A princesa Ana já regressou a casa depois de ter estado internada no hospital desde a noite do passado domingo. A irmã do Rei tem 73 anos e sofreu um acidente com um cavalo na sua propriedade no sudoeste de Inglaterra, que lhe provocou ferimentos na cabeça e perda de memória sobre o ocorrido, avança a Sky News.

O jornal Daily Mail escreve que o Palácio de Buckingham confirmou esta sexta-feira que a princesa deixou o hospital.

A irmã do Rei Carlos III esteve internada cinco noites no Southmead Hospital em Bristol, cidade costeira a oeste de Londres. Na noite do passado domingo a princesa Ana foi transportada de ambulância para o hospital com ferimentos na cabeça depois ter sido, aparentemente, magoada por um cavalo. Tudo aconteceu na sua propriedade Gatcombe Park, em Gloucestershire, para onde foi chamada uma ambulância aérea que prestou cuidados no local — posteriormente a princesa foi levada por estrada para o hospital e acompanhada pelo marido. A equipa médica disse que os ferimentos eram coerentes com o potencial impacto da cabeça ou das pernas de um cavalo.

O marido da princesa Ana, visitou-a na manhã desta terça-feira e à saída disse aos jornalistas que a princesa estava “bem” e que a recuperação é “lenta mas segura”. Sir Tim Laurence já tinha prestado agradecimentos aos profissionais de saúde. Disse que tanto ele como Ana estavam “profundamente gratos à equipa médica e ao pessoal e apoio do hospital pelo seu cuidado e à equipa de serviços de emergência que foram todos tão fantásticos no local”, cita a Sky News.