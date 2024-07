Os trabalhadores da transportadora rodoviária de passageiros Transportes Sul do Tejo (TST) decidiram esta sexta-feira por maioria, em plenário, suspender as formas de luta e aceitar a proposta de aumento salarial da empresa, disse fonte sindical à Lusa.

Os trabalhadores tinham agendado para esta sexta-feira um dia de greve, com início às 3h00 e fim às 3h00 de sábado, bem como um plenário no Laranjeiro.

Desse plenário, de acordo com Sara Gligó, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), saiu a resolução de “suspender as lutas e informar a administração da empresa” que foi aceite a proposta de aumento salarial, sem prejuízo de se continuarem a discutir as condições de trabalho.

A Transportes Sul do Tejo, com cerca de 900 trabalhadores, opera na zona 3 da Carris Metropolitana de Lisboa, que abrange os concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra, no distrito de Setúbal.

De acordo com a sindicalista, os trabalhadores aceitaram a proposta da empresa de aplicar 5,89% de aumento em 2024, com um mínimo de subida de 60 euros, e um aumento do subsídio de refeição para 7,20 euros.

Os trabalhadores reclamavam um aumento salarial mínimo de 80 euros e uma atualização do subsídio de refeição para os 9,60 euros.