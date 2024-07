Mulher de Zelensky compra carro de 4,5 milhões?

Os russos voltam a recorrer à propaganda, às redes sociais e à “sua” imprensa para lançar uma campanha tentando denegrir a imagem de Zelensky, acusando a mulher deste de ter adquirido em Paris um exemplar do novo Bugatti Tourbillon, veículo desportivo com 1800 cv que implica um investimento de 3,8 milhões de euros antes de impostos, o que em França e apenas devido ao IVA eleva o preço para 4,56 milhões de euros. O concessionário do construtor francês em Paris, pertença da Autofficina Parigi, integrada no grupo Car Lovers, não só desmentiu prontamente a informação, apontando várias irregularidades no documento apresentado como alegada prova, como processou os responsáveis pela publicação do que consideram ser uma falsidade que compromete a imagem do construtor.

A informação sobre a compra do Tourbillon por Olena Zelensky foi publicada no site francês Vérité Cachée, onde, segundo a imprensa local, as informações pró-russas são uma constante. E depois fez eco no RIA Novosti, publicação controlada pelo Estado russo, como recorda o jornalista italiano David Puente. O Centro Ucraniano de Combate à Desinformação apressou-se a acusar a notícia de ser falsa e realçou que esta foi mais uma tentativa de colocar em causa a credibilidade do Presidente da Ucrânia, antes da reunião da NATO em Washington, que contará com a presença de Volodymyr Zelensky.