Depois da luta contra o relógio e de várias mudanças na classificação geral, chegou nova oportunidade para os ciclistas mais rápidos do pelotão. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) pulverizou a concorrência, cimentou o segundo lugar e recuperou 12 segundos da desvantagem para Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). João Almeida, da equipa do camisola amarela, foi outro dos ganhadores do dia, subiu duas posições e colocou-se a apenas um segundo do quinto lugar de… Juan Ayuso, o colega com quem protagonizou a grande polémica desta primeira semana de Tour.

“Perder contra o Remco, o campeão mundial e o melhor contrarrelogista do mundo neste momento, é uma boa sensação. Posso estar satisfeito. (…) Ganhei tempo ao Primoz [Roglic], ao Jonas [Vingegaard] e aos outros, por isso posso estar contente. Tenho de ficar de olho no Remco, está um pouco mais perto agora, mas também no Jonas e no Primoz, que podem mostrar boas pernas nas próximas etapas de montanha”, partilhou o esloveno na sexta-feira.

Já Evenepoel, o vencedor, falou em “dia perfeito”. “Não estávamos a pensar nas diferenças na geral, só queríamos vencer a etapa, e isso está feito. Foi um dia perfeito para mim e para a minha equipa. Ganhei tempo aos outros, por isso missão cumprida. À medida que passam os dias, melhor me vou sentir. Provavelmente, iremos focar-nos mais no pódio. Temos de lutar por isso, porque penso que tenho as pernas necessárias. Só temos de continuar e desfrutar deste Tour”, acrescentou o belga.

Para este sábado estava agendada uma tirada de 183,4 quilómetros, entre Semur-en-Auxois e Colombey-les-Deux-Eglises. Sem complicações de maior no percurso, a chuva acabou por tomar conta da corrida e foi o principal desafio para o pelotão. A desistência de Mads Pedersen (Lidl-Trek), devido às quedas, foi a grande notícia do dia, pela negativa. Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), líder da montanha, protagonizou, a solo, a fuga do dia, cimentando a sua candidatura à camisolas das bolinhas.

A corrida a solo do norueguês terminou a 14 quilómetros da chegada. Nessa fase, as equipas agruparam-se na frente do pelotão, com vista a preparar da melhor forme o sprint final. Fabio Jakobsen (dsm-firmenich) voltou a ficar arredado da decisão, saindo do pelotão a seis quilómetros da meta. A Cofidis entrou no último quilómetro no comando do pelotão e Bryan Coquard acabou por lançar o sprint de longe. Contudo, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) tiveram mais ponta final e o triunfo voltou a cair para o eritreu, que triunfou pela segunda vez no Tour e cimentou a liderança da camisola verde.

Girmay slår Philipsen og vinder 8. etape af Tour de France ???? Husk, at du kan se alle Tour de France-etaper på Eurosport 1 og uden afbrydelser på Max! pic.twitter.com/iWtibrHJAc — Eurosport Cykling (@ES_Cykling) July 6, 2024

Na geral continua tudo na mesma e Pogacar chega à importante etapa de domingo com 33 segundos de vantagem para Evenepoel. João Almeida chegou no pelotão, terminando em 51.º e mantendo a sexta posição. Nelson Oliveira também chegou no pelotão e subiu ao lugar 54, ao passo que Rui Costa perdeu 1:12 minutos e está em 47.º na geral.