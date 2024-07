O defesa internacional português José Fonte é reforço do Casa Pia por uma época, prosseguindo a carreira aos 40 anos, após terminar contrato com o Sporting de Braga, anunciou nesta quarta-feira o clube lisboeta da I Liga de futebol.

José Fonte participou em 33 partidas na última temporada, ao serviço dos bracarenses, depois de longos anos no estrangeiro, onde jogou nos franceses do Lille, nos chineses do Dalian Pro e também nos ingleses do West Ham, do Southampton e do Crystal Palace.

Ainda em Portugal, José Fonte jogou por clubes como Estrela da Amadora, Paços de Ferreira, Vitória de Setúbal, Felgueiras, Sporting — apenas até à equipa B –, Sacavenense e Penafiel.

O experiente defesa central totaliza 50 internacionalizações pela equipa das “quinas”, pela qual arrebatou o Campeonato da Europa, em 2016, e a Liga das Nações, em 2019.

José Fonte é o sétimo reforço dos “gansos”, após os defesas João Goulart (ex-Mafra) e Ruben Kluivert (ex-Dordrecht, dos Países Baixos), dos médios Miguel Sousa (ex-Mafra) e Raúl Blanco (ex-Celta de Vigo, de Espanha) e ainda dos avançados Henrique Pereira (emprestado pelo Benfica) e Clau Mendes (ex-Cornellá, de Espanha), nesta pré-época.

Por outro lado, os “gansos” viram sair o guarda-redes Lucas Paes, os defesas Fernando Varela (Alverca) e João Nunes, os médios Kevin Krygard (Lillestrom, Nor), Ângelo Neto (Farense) e Samuel Justo (Sporting), e os avançados Yuki Soma (Nagoya Grampus, Jap) e André Lacximicant (Sporting de Braga), em relação ao plantel da última temporada.

O Casa Pia concluiu a derradeira temporada na nona posição da I Liga, com 38 pontos, e prepara-se para disputar o principal escalão do futebol português pelo terceiro ano seguido, agora com o treinador João Pereira, depois de fazer subir o Alverca à II Liga.