Uma mulher de 40 anos apresentou esta madrugada queixa na PSP da Amadora, após ter sido alegadamente violada por três homens no interior de uma viatura TVDE, onde se deslocava a caminho de casa, avançou o Correio da Manhã e confirmou ao Observador fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A violação terá ocorrido na rua António José Saraiva, na zona dos Moinhos da Funcheira. Depois de terem consumado o crime, os suspeitos libertaram a vítima.

Segundo o relato que a mulher fez à PSP, foi por volta das 2h40 da manhã que o condutor do veículo TVDE que a transportava parou o carro, tendo entrado outros dois homens no veículo, que terão de seguida consumado a violação em conjunto com o motorista.

Os suspeitos terão ainda roubado o telemóvel à vítima, que foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para realizar os habituais exames médicos que têm como objetivo provar o crime de violação. A PSP ainda não tem, no entanto, informação sobre o resultado desses exames.

Já relativamente aos suspeitos do crimes, os mesmos ainda não foram localizados, adianta o Comando Metropolitana do PSP. Como há suspeitos de violação, a PSP fez transitar o caso para a Polícia Judiciária de Lisboa.